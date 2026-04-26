موقف الأهلي من معاقبة إمام عاشور

رفض الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي توقيع أي عقوبات مالية على إمام عاشور، لاعب الوسط، خلال الساعات الماضية، بسبب تواجده في إحدى المناسبات الإجتماعية.

وقالت إدارة الكرة إن اللاعب تواجد في أمر يخص أسرته وهو في النهاية لديه محيط اجتماعي من الصعب عدم الابتعاد عنه، ولكن وفق نظام معين وطبقا لمبادئ النادي.

وأضافت أن اللاعب ملتزم للغاية في تدريباته، بجانب أن تلك الحفلة انتهت مبكرا عكس ما يحاول البعض ترويجه.

وأوضحت إدارة الأهلي أن هناك حالة من التركيز الشديد داخل صفوف الفريق قبل ساعات من مواجهة بيراميدز المقرر لها غداً، الاثنين، باستاد الدفاع الجوي في الجولة الرابعة من منافسات مجموعة التتويج لبطولة الدوري.

وشددت الإدارة على أن أي شيء يرتبط بتمديد وتجديد عقود الفريق الأحمر مغلق حاليا لزيادة معدلات الفريق في مباراتي بيراميدز ثم الزمالك بالدوري.

وذكرت أن هناك اتفاقا على تجديد عقدي أحمد نبيل كوكا وحسين الشحات ولكن وفق آلية معينة يجري التفاوض بشأنها معهما.

