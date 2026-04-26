رجال طائرة الأهلي يواجه كيبلر الرواندي اليوم في بطولة إفريقيا

يلتقي الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي اليوم الأحد مع فريق كيبلر الرواندي، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من بطولة إفريقيا للأندية المقامة في رواندا.

تقام المباراة داخل صالة «BK Arena»، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز الرابع له في البطولة؛ لتأكيد صدارته للمجموعة وحسم تأهله للدور المقبل.

وحقق الأهلي ثلاثة انتصارات متتالية على الكاميرون الرياضي الكاميروني وبنك العدالة الكيني وسبورتس الأوغندي بنتيجة 3 - 0 في المباريات الثلاث.

وأوقعت القرعة الأهلي على رأس المجموعة الثانية، مع فرق الكاميرون الرياضي الكاميروني، وكيبلر الرواندي، وسبورتس الأوغندي، وإيه إس إنجيس الإيفواري، وبنك العدالة الكيني.

وتضم قائمة رجال طائرة الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا 14 لاعبًا، وهم: حسام يوسف وعبدالحليم عبو ومحمد عسران وحمادة عثمان ومحمد رمضان وعبدالرحمن سعودي وعبدالرحمن الحسيني ويوسف الصافي وزياد أسامة وحازم محمد وخوسيه ماسو وألكساندر بوتكو وحمزة الصافي وعمر شريف.

ويضم الجهاز الفني كلا من الأمريكي جوردون مايفورث مديرًا فنيًا، ومحمد السيد مدربًا عامًا، ومحمد الحسيني مدربًا مساعدًا، وعبد اللطيف عثمان المدير الإداري، وأحمد أسامة إداري الفريق، وإيهاب فخر الدين طبيب الفريق، وأسامة طعيمة وعبد الرحمن غانم إخصائيي التأهيل البدني، وإسلام محمدي إخصائي العلاج الطبيعي، وعبد الرحمن إبراهيم وأحمد رضا محللي الأداء، وحسام الدين عناية مخطط الأحمال، وهاني سعيد إخصائي التدليك.