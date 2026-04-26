طوارئ في الأهلي قبل مباراة بيراميدز المصيرية بالدوري المصري

رفعت إدارة الأهلي حالة الطوارئ القصوي استعداداً لخوض الفريق الأول لكرة القدم مباراتي بيراميدز ثم الزمالك والذي سوف يحسمان مستقبله ببطولة الدوري.



ويختتم الأهلي تدريباته بإستاد مختار التتش وسط حالة من السرية والتفاؤل الشديد لدي الجهاز الفني بسبب مستوي اللاعبين وروحهم وحماسهم في المران الرئيسي ، وحرص سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة علي التواجد مع الفريق ومتابعة المران بشكل كامل لدعم اللاعبين قبل تلك المواجهة الصعبة التي تعتبر حجر الزواية في استمرار أبناء الرداء الأحمر برحلة المنافسة علي اللقب.



وأظهر المران أن الدنماركي ييس توروب المدير الفني يميل الي الدفع بالمغربي اشرف بن شرقي في مركز قلب الهجوم ولكن معاونيه يطالبون بإستغلال الأزمة الدفاعية لدي المنافس في تواجد مروان عثمان كمهاجم رئيسي ومعه محمود حسن تريزيجيه واحمد مصطفي زيزو ومعهم إمام عاشور.



ويري توروب ان طريقة بن شرقي في قلب الهجوم نجحت خاصة في مباراتي الترجي رغم الخسارة ووداع دوري ابطال أفريقيا ولكن الفريق ظهر بشكل مميز ، وسوف يحسم الجهاز الفني اللاعب الذي سيتم الدفع به في مركز قلب الهجوم ، وكان محمد الشناوي حارس المرمي ومحمود تريزيجيه جناح الفريق ومحمد هاني الظهير الايسر قد عقدوا جلسة مع زملائهم في الساعات الماضية طالبوا فيها بالتركيز الشديد وغلق اي أمر بعيدا عن مباراتي بيراميدز والزمالك.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز يوم 27 أبريل المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.



تذاع مباراة الأهلي وبيراميدز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمنافسات بطولة الدوري المصري الممتاز

