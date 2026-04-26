شوبير: مركز المهاجم صداع في رأس الأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، عبر إذاعة أون سبورت إف إم، أن الأزمة الأبرز التي يواجهها الأهلي حاليًا تتمثل في مركز رأس الحربة، مشيرًا إلى افتقاد الفريق للمهاجم الصريح القادر على حسم المباريات.

وأوضح شوبير أن مركز “رقم 9” أصبح يمثل مشكلة واضحة داخل الفريق، رغم أنه كان تاريخيًا أحد أقوى مراكز الأهلي، الذي اعتاد على وجود مهاجمين مميزين صنعوا الفارق مثل محمود الخطيب وحسام حسن وعماد متعب وفلافيو ووليد أزارو ووسام أبو علي.

وتحدث شوبير عن مروان عثمان، مؤكدًا أنه لاعب مجتهد ونجح في تسجيل هدفين أو ثلاثة، لكنه لم يصل بعد إلى مستوى المهاجم الأساسي، خاصة في ظل تراجع الأداء العام للفريق.

كما أشار إلى إمكانية الاعتماد على محمد شريف في مركز رأس الحربة، باعتباره هدافًا لم يحصل على فرص كافية هذا الموسم، إلى جانب مقترحات أخرى مثل الدفع بـأشرف بن شرقي في هذا المركز، رغم أن تألقه الأكبر كان على الأطراف، خصوصًا في الجبهة اليسرى.

وأضاف أن بعض الآراء الجماهيرية اقترحت توظيف طاهر محمد طاهر كمهاجم صريح بعد تسجيله في إحدى المباريات، لافتًا إلى أن مثل هذه الطروحات تظهر غالبًا تبعًا لنتائج المباريات.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب المهاجم القادر على استغلال الفرص وإنهائها بشكل حاسم، وهو ما يمثل فارقًا واضحًا مقارنة بتاريخ الأهلي في هذا المركز الحيوي.