الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مجدي عبد العاطي: لا تأمن لـ الأهلي مهما كان الفارق

مجدي عبد العاطي
مجدي عبد العاطي
محمد بدران

أكد مجدي عبد العاطي المدير الفني السابق لنادي مودرن سبورت أن المنافسة على لقب الدوري لم تُحسم بعد، مشددًا على أن من يعتقد أن البطولة انتهت فهو مخطئ تمامًا.

وقال عبد العاطي خلال حواره ببرنامج "الناظر" مع الإعلامي أحمد شوبير على قناة النهار، لاتأمن الاهلي التاريخ يؤكد أن كل شيء ممكن في كرة القدم، مستشهدًا بما حدث في الموسم الماضي حين نجح الأهلي في التتويج باللقب رغم تأخره بفارق 6 نقاط.

وأضاف أن فريق الأهلي لا يمكن التقليل منه أو الاطمئنان أمامه أبدًا، مؤكدًا أن السباق ما زال مفتوحًا وأن الحسم سيظل حتى الجولات الأخيرة.

يختتم فريق الأهلى بقيادة الدنماركى ييس توروب اليوم الأحد استعداداته لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء غداً الاثنين بالجولة الرابعة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

موعد مباراة الأهلى أمام بيراميدز فى الدوري

يستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز فى الثامنة مساء غداً الاثنين باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة للمباراة

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز بالدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يجمع كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

نظام بطولة الدوري الممتاز

تقام بطولة الدوري المصري الممتاز بنظام المرحلتين، ولُعبت المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، وتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين؛ مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بعدد 7 فرق، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري وتضم 14 فريقا إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

وتضم فرق مجموعة التتويج كلا من: الزمالك ـ بيراميدز ـ الأهلي ـ سيراميكا ـ المصري ـ سموحة ـ إنبي.

فيما تضم المجموعة الثانية المتنافسة على البقاء في مسابقة الدوري 14 فريقًا بداية من المركز الثامن، وحتى الـ21، وهي: زد ـ وادي دجلة ـ الجونة ـ البنك الأهلي ـ بتروجت ـ مودرن سبورت ـ طلائع الجيش ـ الاتحاد السكندري ـ غزل المحلة ـ المقاولون العرب ـ حرس الحدود ـ كهرباء الإسماعيلية ـ فاركو ـ الإسماعيلي.

رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب

سلطان عُمان يبحث مع وزير خارجية إيران تطورات المنطقة

سلطان عُمان يبحث مع وزير خارجية إيران تطورات المنطقة وجهود الحلول السياسية

كيف تفرّق بين الصدفية والإكزيما؟ إليك الفروق الأساسية!
كيف تفرّق بين الصدفية والإكزيما؟ إليك الفروق الأساسية!
كيف تفرّق بين الصدفية والإكزيما؟ إليك الفروق الأساسية!

اروي جودة
اروي جودة
اروي جودة

انغام بفستان فيروزي فى حفلتها بابوظبي
انغام بفستان فيروزي فى حفلتها بابوظبي
انغام بفستان فيروزي فى حفلتها بابوظبي

