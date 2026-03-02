مجدي عبد العاطي يفجر مفاجأة مدوية: ندمت على العمل مع إدارة مودرن سبورت ورحيلي كان صادما

كشف مجدي عبد العاطي المدير الفني السابق لنادي مودرن سبورت عن تفاصيل مثيرة بشأن تجربته مع الفريق مؤكدا شعوره بالندم على خوضها في ظل ما وصفه بغياب الدعم الإداري وسوء طريقة إنهاء التعاقد.



وجاءت تصريحات عبد العاطي خلال مداخلة إذاعية مع الإعلامي هاني حتحوت عبر إذاعة اون سبورت اف ام حيث تحدث بصراحة عن كواليس المرحلة التي قضاها داخل النادي.



وأكد عبد العاطي أنه لو عاد به الزمن لكان سيتخذ خطوة مختلفة قبل توقيع العقد قائلا إنه كان من الضروري أن يستفسر بشكل أعمق عن طبيعة إدارة النادي التى يرأسها وليد دعبس وآلية العمل داخله قبل الموافقة على تولي المهمة.



وأوضح أنه دخل التجربة في توقيت بالغ الصعوبة حيث كان الفريق ينافس على الهبوط ويعاني من تراجع واضح في النتائج لكنه نجح مع جهازه المعاون في تحقيق نتائج إيجابية أعادت التوازن للفريق وأبعدته عن منطقة الخطر.



وأبدى المدير الفني السابق استياءه من الطريقة التي انتهت بها تجربته مشيرا إلى أن الرحيل لم يكن بالشكل الذي يتناسب مع الجهد المبذول والنتائج التي تحققت خلال فترة توليه المسؤولية

وأضاف أن الجهاز الفني عمل في ظروف صعبة دون الحصول على الدعم الكافي من إدارة النادي مؤكدا أن الإدارة بعد تحقيق الانتصارات انشغلت بالإشادة بنفسها إعلاميا بينما تُرك الجهاز الفني يعمل منفردا دون مساندة حقيقية.



وتابع عبد العاطي أن أي منظومة ناجحة يجب أن تقوم على التكامل بين الإدارة والجهاز الفني واللاعبين مشيرا إلى أن غياب هذا التكامل كان أحد أبرز أسباب عدم استقرار التجربة.



وأكد أن الدعم المعنوي والمادي عنصر أساسي في نجاح أي فريق وأن الإدارة عندما تبتعد عن المشهد الفني وتكتفي بالظهور بعد الانتصارات فقط فإن ذلك يؤثر سلبا على استقرار الفريق.