بعد العذاب .. رامز جلال يشارك صورة جديدة من حلقة دياب

شارك الفنان رامز جلال، صورة جديدة من حلقة برنامجه “رامز ليفل الوحش” مع الفنان دياب.

وكتب رامز عبر حسابه على انستجرام: “دياب بعد ما شاف العذاب”.

وشهدت حلقة اليوم من برنامج رامز جلال تنكر رامز فى زى «غوريلا»، حيث اقتحم الغرفة المغلقة التى كان يتواجد بها دياب فى محاولة لإثارة الرعب والمفاجأة، ما أصاب الأخير بحالة من الذهول والصدمة فور رؤيته له.

وانفعل دياب خلال الحلقة قائلاً: «والله قلبى هيقف، والله ما قادر». وفى نهاية الحلقة، وعند اكتشافه لشخصية رامز جلالوتيقنه من أنه وقع ضحية مقلب «ليفـل الوحش»، انهار بالبكاء من شدة الصدمة.

وانفعل دياب خلال الحلقة قائلاً: «دياب : مش هشتغل مع غادة عبد الرازق تاني؟!

أكد المطرب دياب ان الفنان مصطفى غريب كوميديان أكثر منه.

سأله رامز جلال عن تعليقات الجمهور بأن مصطفى غريب إيفياهاته أفضل، ليقول دياب: “عندهم حق هو بيضحك أكتر”.