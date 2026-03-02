أول تعليق من رامز على حلقة دياب في ليفل الوحش

أستقبل رامز جلال، المطرب دياب، في حلقة اليوم (الحلقة الـ 11) من برنامج “رامز ليفل الوحش”.

و علق الفنان رامز جلال علي الحلقة كاتبا:ديبو صاحب ادوار الشر طلع طيب جدا يا جماعة.



وشهدت حلقة اليوم من برنامج رامز جلال تنكر رامز فى زى «غوريلا»، حيث اقتحم الغرفة المغلقة التى كان يتواجد بها دياب فى محاولة لإثارة الرعب والمفاجأة، ما أصاب الأخير بحالة من الذهول والصدمة فور رؤيته له.

وانفعل دياب خلال الحلقة قائلاً: «والله قلبى هيقف، والله ما قادر». وفى نهاية الحلقة، وعند اكتشافه لشخصية رامز جلال وتيقنه من أنه وقع ضحية مقلب «ليفـل الوحش»، انهار بالبكاء من شدة الصدمة.

وانفعل دياب خلال الحلقة قائلاً: «دياب : مش هشتغل مع غادة عبد الرازق تاني؟!

وأكد المطرب دياب ان الفنان مصطفى غريب كوميديان أكثر منه.

وقد سأله رامز جلال عن تعليقات الجمهور بأن مصطفى غريب إيفياهاته أفضل، ليقول دياب: “عندهم حق هو بيضحك أكتر”.

ووجه رامز جلال سؤالا للمطرب دياب قائلًا: “مين الممثلة اللي اشتغلت معاها ومش هتشتغل تاني معاها؟”.

ليرد دياب: الفنانة غادة عبد الرازق، ولم يكشف باقي التفاصيل.

وقال رامز جلال عن دياب: النجم اللي غصب عننا موجود، اللي فضيحته انهارده هاتعدى الحدود

واستقبل رامز جلال ضيفه المطرب دياب في حلقة اليوم بوصلة من السخرية قائلا: "نجم بدأ حياته في عالم الاغاني، فضل كتير يقاسي ويعاني، داق النجاح في اغنية واحدة، بس ماشافوش تاني، قالك انا هاقعد في البيت أيدي على خدي، واقول اه ياني، ومن ساعتها بدأت رحلته مع الدراما".

وتابع رامز خلال برنامجه: " انا جايبه النهارده اوريه شغل الجنان، معانا ومعاكم، النجم اللي غصب عننا موجود، اللي فضيحته انهارده هاتعدى الحدود، اللي هايشوف معايا ليلة هباب .. دياب".

وقد حل الفنان دياب، ضيفًا على الفنان رامز جلال ضمن حلقات برنامج الرمضانى «رامز ليفل الوحش» فى الحلقة الـ 11.

وبدأت فقرات المقلب بدخول الضحية في غرفة مغلقة ويتعرض إلى مواقف ومقالب، ويقوم رامز جلال بتوجيه أسئلة له وفي حالة عدم الرد يقوم بضربهم بمدفع المياه.

ويطلب رامز جلال من الضحية مهام محددة لتنفيذها داخل الغرفة المغلقة وفي حالة عدم تنفيذ الطلب يقوم رامز بمعاقبتهم بشكل فوري.

ويستضيف رامز جلال، عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة في مصر والوطن العربي في برنامج " رامز ليفل الوحش" طوال شهر رمضان الكريم .