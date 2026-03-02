مسلسل الكينج الحلقة 13.. شهر عسل لمحمد عادل إمام وميرنا جميل ومفاجأة بسنت شوقي

شهدت احداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "الكينج" العديد من المفاجآت التشويقية بين حمزة وهدية وعائلة الجيوشي.

وتبدأ الحلقة بإنجاب زمزم (حنان مطاوع) مولود وتقرر ان تسميه حمزة الجيوشي .

ويقرر حمزة الدباح (محمد عادل إمام) هو وزوجته هدية (ميرنا جميل) ان يقضوا شهر العسل فى جولة حول العالم ، ويتفاجيء بزيارة مريم الصياد (بسنت شوقي) له فى الفندق الذى يقيم فيه هو وهدية وتتطلب منه ان يتحالف معها وبالفعل يقبل عرضها .

- وتنتهى احداث الحلقة بتخطيط ياقوت (مصطفي خاطر) ليسترجع أموال حمزة التى سرقتها والدته (انتصار) بعد ان رفضت ان ترجعها له.

مسلسل الكينج

كشفت الصفحة الرسمية لقناة ام بي سي مصر عن موعد عرض مسلسل الكينج بطولة محمد امام ، حيث يعرض المسلسل في الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول صراع الأشقاء، حيث يجد حمزة الدباح نفسه فجأة في مواجهة واقع لم يكن في الحسبان، فينتقل من حياة بسيطة يسعى فيها وراء لقمة العيش إلى عالم رجال الأعمال، ويتشابك مع شبكة إجرامية دولية، ما يضعه أمام اختبارات قاسية تقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل الكينج

العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، كمال أبو رية، بسنت شوقي، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لتقديم توليفة تجمع بين الدراما الاجتماعية، الإثارة والرومانسية