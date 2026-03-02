الشركة الفرنسية توزع التمر والمياه على ركاب الخط الثالث وقطار العاصمة في رمضان | صور

أطلقت الشركة الفرنسية RATP Dev Cairo، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT (قطار العاصمة)، مبادرة لتوزيع التمر وزجاجات المياه على الركاب داخل المحطات، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، تنفيذًا لتوجيهات وزارة النقل وتحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق.

وتستهدف المبادرة دعم الركاب وقت الإفطار، خاصة المتواجدين داخل المحطات أو في طريقهم خلال أذان المغرب، بما يسهم في تيسير رحلاتهم وتخفيف الأعباء عنهم خلال الشهر الكريم.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي في إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على تقديم تجربة تنقل مريحة وآمنة لجميع المستخدمين، إلى جانب تعزيز جودة الخدمات المقدمة داخل الخط الأخضر الثالث وقطار العاصمة.

يُذكر أن الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT (قطار العاصمة) يعدان من أحدث مشروعات النقل الجماعي في مصر، ويخدمان آلاف الركاب يوميًا، خاصة مع التوسع العمراني شرق القاهرة وربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى.