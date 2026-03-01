وزير النقل يتفقد التشطيبات النهائية وجاهزية المرحلة الثانية من مشروع الاتوبيس الترددي السريع BRT | صور

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل،يرافقه كل من اللواء حسام الدين مصطفى مساعد الوزير للطرق والكباري والدكتور عبد الرحمن الباز مساعد الوزير لمتابعة المشروعات واللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وقيادات الهيئة ورؤساء الشركات المنفذة واستشاري المشروع جولة تفقدية هامة لمتابعة التشطيبات النهائية وجاهزية المرحلة الثانية من مشروع الاتوبيس الترددي السريع BRT الممتدة من محطه المشير طنطاوي وحتي محطه صن كابيتال بتقاطع الطريق الدائري مع طريق الفيوم بطول ٤٠ كم بعدد 16 محطة من اجمالي عدد محطات المشروع بالكامل بمراحله الثلاث والبالغة 48 محطة.

وتم خلال الجولة تفقد الوزير لمحطات المشروع وشاهد طرق الربط بينها وبين المواقف الموجودة أسفل الطريق الدائري والتي تخدم "القادمون" من والى الطريق الدائري و كذلك كيفية وصول الراكب للمحطات من تلك المواقف سواء عبر كباري المشاة أو الأنفاق وحتى استقلال الأتوبيس الترددي بالإضافة إلى استعراض أماكن الانتظار داخل المحطات وطرق الحصول على التذاكر والمرور من البوابات الإلكترونية للأتوبيس.

وأكد وزير النقل أهمية المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي BRT، وخاصة مع الإقبال الكبير من المواطنين لاستقلال الأتوبيس الترددي في مرحلته الأولى التي تم تشغيلها من محطة تقاطع الطريق الدائري مع الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة وهو ما يجسد نجاح المشروع في تسهيل حركة تنقل المواطنين واختصار زمن الرحلات خاصة مع عزل الحارة المخصصة للأتوبيس عن الحارات الأخرى بالطريق الدائري.

لافتا أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة وزارة النقل لتعظيم استخدام وسائل النقل الجماعي وتقليل استخدام السيارات الخاصة وبما يساهم في توفير الوقت والمال والمحافظة على البيئة وتحقيق السيولة المرورية كما أن هذا المشروع يقدم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين من خلال أحدث اسطول من الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة والتي تم تصنيعها محليا بالإضافة إلي أن المشروع يسهم في ربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري، مثل تقاطع السويس، وتقاطع عدلي منصور، وتقاطع المرج، وتقاطع مسطرد، وهو أحد الشرايين الرئيسية التي ستسهم في ربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل واحدة سريعة وحضارية ونظيفة وآمنة ، ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى ، حيث يتبادل الخدمة مع كل من (مترو الخط الأول في محطتي الزهراء - المرج) و (مترو الخط الثالث في محطتي عدلي منصور - إمبابة) و( القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة عدلي منصور) .

تم تنفيذه بديلا للخط الخامس للمترو

كما أكد الوزير أن مشروع الأتوبيس الترددي BRT تم تنفيذه بديلا للخط الخامس للمترو الذي كان مخططا تنفيذه ضمن شبكة وسائل النقل الحضري داخل القاهرة الكبرى والذي يمتد من منطقة الوفاء والأمل بمدينة نصر وحتى منطقة الساحل بطول حوالي 24 كم في حفر نفقي ويشتمل على 17 محطة و تبلغ تكلفته بسعر السوق الحالي 6 مليار دولار في حين أن التكلفة التقديرية لإنشاء مشروع الأتوبيس الترددي BRT لن تزيد عن مليار دولار بسعر السوق الحالي وبطول 110كم، لافتا إلى أن مشروع الأتوبيس الترددي تم تخطيطه بحيث تشتمل كل محطاته على مواقف وأماكن انتظار ومناطق تجارية تساهم في تقديم خدمات مميزة لمواطني الأماكن المحيطة بالمحطات ولمرتادي ومستخدمي الأتوبيس الترددي.