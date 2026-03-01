الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة ومتوسطة ببعض المناطق

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على معظم أنحاء الجمهورية خلال اليوم الأحد 1 مارس 2026.

وقالت منار غانم إن البلاد تشهد خلال هذه الفترة انخفاضًا في درجات الحرارة، وأنها تتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، وأن هناك امتداد منخفض جوي سينتج عنه تكوّن السحب.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن درجات الحرارة اليوم تعتبر أقل من المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام بما يتراوح بين 4 و5 درجات، وأن العظمى بالقاهرة الكبرى متوقعة أن تسجل اليوم 17 درجة خلال فترة النهار.

ولفتت إلى أن الطقس يميل للبرودة خلال فترة النهار، وأنه كلما اتجه الشخص للجنوب نجد ارتفاعًا في درجات الحرارة وقد تصل إلى 21 درجة، وأن الصغرى بالقاهرة تسجل 9 درجات.

وكشفت أن البلاد في الساعات المتأخرة تشهد انخفاضًا آخر في درجات الحرارة، وأن البلاد خلال هذه الفترة تتعرض لأمطار بين متوسطة وخفيفة، مع فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 17 10

العاصمة الجديدة 18 09

6 أكتوبر 18 09

بنهــــا 17 10

دمنهور 16 10

وادي النطرون 16 09

كفر الشيخ 17 11

بلطيم 17 09

المنصورة 17 10

الزقازيق 18 10

شبين الكوم 17 09

طنطا 17 09

دمياط 17 12

بورسعيد 17 13

الإسماعيلية 18 09

السويس 18 10

العريش 18 09

رفح 17 08

رأس سدر 19 10

نخل 17 04

كاترين 12 00

الطور 21 12

طابا 17 09

شرم الشيخ 22 13

الغردقة 21 12

الإسكندرية 18 12

العلمين الجديدة 17 11

مطروح 17 11

السلوم 17 11

سيوة 19 05

رأس غارب 21 12

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 14

شلاتين 25 17

حلايب 23 18

الفيوم 18 08

بني سويف 19 07

المنيا 19 06

أسيوط 19 06

سوهاج 20 08

قنا 22 10

الأقصر 22 09

أسوان 22 10

الوادي الجديد 21 07

أبوسمبل 22 10