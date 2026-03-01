أمطار على الإسكندرية تزامنا مع نوة " أنواء السلوم "

تعرضت الإسكندرية اليوم /الأحد/ لأمطار متوسطة وانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة تزامنا مع نوة "أنواء السلوم" ، ولم تتأثر حركة سير المواطنين والسيارات، واستمرت الملاحة ومغادرة ووصول السفن المختلفة ورسوها على الأرصفة وتداول الحاويات وشحن وتفريغ البضائع بميناء الإسكندرية بشكل طبيعي ومنتظم.

وقرر محافظ الإسكندرية أيمن عطية، رفع حالة الطوارئ بجميع الأجهزة الخدمية والمرافق، موجها رؤساء الأحياء بالتواجد المكاني للتعامل مع أي تجمعات للأمطار، وأكد أن غرفة العمليات منعقدة على مدار ال 24 ساعة لتلقي أي بلاغات.

وانتشرت سيارات كسح المياه ومعدات وبدلات شركة الصرف الصحي خاصة بالأماكن الساخنة والتي تشهد تجمعات مياه الأمطار لتصريفها وتسهيل الحركة.

من جانبه، وجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية إيهاب صلاح إدارة الخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر لضمان سرعة الانتقال، حفاظا على الممتلكات والأرواح وسلامة الملاحة البحرية.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

يذكر أن نوة "أنواء السلوم" تستمر لمدة يومين تصاحبها أمطار ورياح جنوبية غربية.