اليابان تتحرك دبلوماسيًا لحماية أمن الطاقة ومنع تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الياباني توشيميتسي موتيجي إن اليابان ستبذل كافة الجهود الدبلوماسية اللازمة بالتنسيق مع المجتمع الدولي؛ للمساعدة في تهدئة الوضع المتعلق بإيران.

وأوضح موتيجي - للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الوزراء؛ لمناقشة الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران - موقف اليابان الثابت هو أنه لا يجب السماح لإيران بتطوير أسلحة نووية على الإطلاق.

وشدد - وفقًا لهيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الأحد/ - على أن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، بما في ذلك أمن الطاقة والحفاظ على نظام عدم الانتشار النووي الدولي، يمثلان أهمية قصوى لليابان.

وتابع أن المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة بالغة الأهمية لحل المشكلة، وأن اليابان تدعم هذه المفاوضات بقوة، داعيًا إيران إلى وقف برنامجها النووي وأي أعمال من شأنها زعزعة استقرار المنطقة.

ولفت إلى أن الحكومة بدأت استعداداتها لإجلاء المواطنين اليابانيين في منطقة الشرق الأوسط على خلفية التصعيد بالمنطقة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد شنت عدة ضربات ضد إيران أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات إلى جانب عدد من القيادات البارزة في مقدمتهم المرشد الإيراني علي خامنئي، وقد أعلنت إيران شن ضربات تستهدف إسرائيل والمصالح الأمريكية في عدد من دول المنطقة.