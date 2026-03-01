قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إغلاق مضيق هرمز يقفز بأسعار النفط.. ما حجم التأثير المحتمل على الاقتصاد المصري؟
مستشار الرئيس الإماراتي يُحذّر إيران: جيرانكم ليسوا خصومكم
البترول توجّه رسالة للمواطنين بشأن خطة الدولة لتوفير الاحتياجات
السيسى يؤكد لسلطان عمان تضامن مصر الكامل مع الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية
مصر تقترب من استضافة كأس العالم 3×3 لكرة السلة على الكراسي المتحركة
مسئول أممي: هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة أول بعثة لحفظ السلام تشهد تطورًا مستمرًا
إسلام كمال يحذر من المربع الأسود بعد تصاعد التوترات الإقليمية
السنغال تعرب عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
عكاشة: مفاوضات جنيف كانت «عرض استسلام».. وهدف الحرب إسقاط نظام المرشد |فيديو
اليابان تتحرك دبلوماسيًا لحماية أمن الطاقة ومنع تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط
انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي
وزير الخارجية الأردني لروبيو: المملكة ستتخذ الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيها وأمنها وسيادتها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

اليابان تتحرك دبلوماسيًا لحماية أمن الطاقة ومنع تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط

اليابان تبذل كافة جهودها الدبلوماسية لتهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط
اليابان تبذل كافة جهودها الدبلوماسية لتهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط
أ ش أ

 قال وزير الخارجية الياباني توشيميتسي موتيجي إن اليابان ستبذل كافة الجهود الدبلوماسية اللازمة بالتنسيق مع المجتمع الدولي؛ للمساعدة في تهدئة الوضع المتعلق بإيران.

وأوضح موتيجي - للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الوزراء؛ لمناقشة الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران - موقف اليابان الثابت هو أنه لا يجب السماح لإيران بتطوير أسلحة نووية على الإطلاق.

وشدد - وفقًا لهيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الأحد/ - على أن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، بما في ذلك أمن الطاقة والحفاظ على نظام عدم الانتشار النووي الدولي، يمثلان أهمية قصوى لليابان.

وتابع أن المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة بالغة الأهمية لحل المشكلة، وأن اليابان تدعم هذه المفاوضات بقوة، داعيًا إيران إلى وقف برنامجها النووي وأي أعمال من شأنها زعزعة استقرار المنطقة.

ولفت إلى أن الحكومة بدأت استعداداتها لإجلاء المواطنين اليابانيين في منطقة الشرق الأوسط على خلفية التصعيد بالمنطقة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد شنت عدة ضربات ضد إيران أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات إلى جانب عدد من القيادات البارزة في مقدمتهم المرشد الإيراني علي خامنئي، وقد أعلنت إيران شن ضربات تستهدف إسرائيل والمصالح الأمريكية في عدد من دول المنطقة.

وزير الخارجية الياباني توشيميتسي موتيجي الجهود الدبلوماسية تهدئة الوضع المتعلق بإيران مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الوزراء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران

