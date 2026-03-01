رئيس النواب: نقف خلف القيادة السياسية ونتضامن مع الدول العربية الشقيقة في مواجهة التهديدات

قال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب ، نعرب اليوم عن استنكارنا بأشد العبارات للاعتداءات والهجمات التي شنتها إيران وطالت سيادة كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ومملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأشار بدوي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن مجلس النواب يرى أن هذا التصعيد العسكري.. يمثل خرقًا جسيمًا لقواميس القانون الدولي وأعرافه ، لاسيما أنه استهدف دولاً نأت بنفسها عن أتون الصراع ، وجعلت من ترسيخ قيم السلام والاستقرار منطلقًا لسياستها ، بل لم تدخر وسعًا في بذل الجهود الدبلوماسية الحثيثة للوساطة ورفض خيار التصعيد العسكري منذ البداية ، حرصًا منها على تجنيب المنطقة ويلات الحروب.

وقال رئيس مجلس النواب: يعلن المجلس وقوفه الكامل وراء القيادة السياسة وتضامنه مع الدول العربية الشقيقة في مواجهة هذه التهديدات ، فإنه يؤكد أن استقرار المنطقة وحدةٌ لا تتجزأ ، وأن العودة للحوار والالتزام بمبادئ حسن الجوار لهو السبيل لدرء الخطر المحيط بالمنطقة كاملة.

ودعا المجتمع الدولي للنهوض وتحمل مسئولياته التاريخية لوقف هذا التدهور المتسارع وتجنيب المنطقة ويلات الحروب.