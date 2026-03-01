قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير المالية: إعفاء ضريبي لـ98% من الوحدات العقارية يخفف الأعباء على المواطنين

أحمد كجوك وزير المالية
أحمد كجوك وزير المالية

قال أحمد كجوك وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد ،  لا يمكن النظر لقانون الضريبة العقارية ،  بمعزل عن توجهات الوزارة في تسهيلات ضريبية نجحت لحد كبير.

 وأضاف :" سنتقدم خلال أسابيع  للمجلس بتسهيلات ضريبية جديدة و بعدها تسهيلات جمركية ".

 و قال "كجوك" :" في هذا القانون عملنا على تبسيط كل شيء من الإقرار و تبسيطه بإدخال التكنولوجية و الميكنة الكاملة في تعامل المواطن مع الحكومة،  وأنشانا  تطبيق موبايل جاهز و سيطلق قريبا مع تطبيق القانون ، يساعد المواطن من أول تقديم الإقرار و انتهاء باي نوع من السداد بكل أدواته" . 

وأضاف  :" وجدنا الحاجة إلى إدخال  مواد إضافية للتعامل مع المشكلات على الأرض مثل الاسقاط الضريبي،  سواء لعدم القدرة او وجود ظرف طارئ ، و أدخلنا تسهيلات أخرى منها الطعن على التقديرات المقدمة من المصلحة دون ان نطعن عليه ، كما وجدنا ان  حد الاعفاء لابد من تعديله و زيادته و بعد مناقشات في اللجنة وافقنا على الزيادة لإلى 100 الف جنيه  ". 

و تابع  "كجوك " : “  لو القيمة السوقية للوحدة السكنية حتى 8 مليون جنيه لن يستحق عليها ضريبة ، و لو زادت عن الرقم  سيتم احتساب الضريبة ، فمثلا لو لدينا عقار بـ 9 مليون جنيه ، في السابق  كان يستحق ضريبة بـ 9 الاف جنيه ، أما  اليوم فستكون  1300 جنيه ،و  سيتم نشر هذه المعلومات و اتاحتها للجميع ، فحسبة القانون بسيطة و تعطي مميزات منها خفض للقيمة السوقية للعقار و القيمة التي نبدا بها الحساب ”.

و ذكر أن التعديلات خطوة مهمة لتوسيع القاعدة ، وأن العبء ليس في سعر الضريبة،  و لكن كان في ذهاب المواطن  أكثر من مرة للمصلحة و وجود أكثر من مشكلة تواجهه. 

و أشار إلى أن الضريبة تمثل مورد مهم للانفاق على المحليات بتخصيص 25 % للمحافظات ، و 25 % لصندوق التنمية الحضري ، و دعم وحدات الإسكان الاجتماعي . 

و قال  : " يجرى إعادة تقييم كل 5 سنوات ، لحماية صاحب المسكن في حالة وجود تحركات في الأسعار ، و سقفنا في احتساب الوعاء الضريبي لن يزيد عن  30 % . و وفقا للوحدات المتاحة حتى يوليو 2025  ، و سيعفى عدد هائل يصل إلى أكثر من 98 % من الوحدات التي كانت محصورة من الضرائب العقارية.

أحمد كجوك وزير المالية الجلسة العامة لمجلس النواب قانون الضريبة العقارية تسهيلات ضريبية

