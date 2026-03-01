قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجنة فوق الخيال.. لماذا تعجز التكنولوجيا عن تجسيد نعيمها؟
قمة الدفاع الجوي.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز بالدوري
إصابة امرأة وطفلها جراء سقوط حطام طائرة مسيرة على مجمع سفارات في أبوظبي
لا تنتظر اختفاء الأزمات.. تعلّم كيف تصنع منها نجاحك
الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تؤكد على الدبلوماسية كخيار وحيد لإنهاء أزمات المنطقة
هدى الأتربي: بعد قنبلة الجيل رحبوا معي بنؤة الجيل
عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني
هازارد: لم أسع لتعويض رونالدو.. ومونييه تعمد إصابتي في أصعب لحظاتي مع ريال مدريد
أخبار التكنولوجيا| شرط إجباري يغير طريقة استخدام واتساب وتيليجرام.. يوتيوب تختبر أدوات ذكاء اصطناعي جديدة لتحويل مقاطع Shorts
عيار 21 بـ 7600 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الآن
الحرس الثوري: أطلقنا 4 صواريخ باليستية على حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن
سهرة رمضانية.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

إطلاق مرحلة سكنية جديدة تعزز مفهوم الحياة المتكاملة بشرق القاهرة

أحمد عبد القوى

تشهد منطقة شرق القاهرة طرح مرحلة سكنية جديدة ضمن  بمدينة هليوبوليس الجديدة، في خطوة تستهدف دعم نمط الحياة المتوازن داخل مجتمع عمراني متكامل. 

وتأتي المرحلة الجديدة امتدادًا لرؤية ترتكز على اعتبار السكن تجربة يومية متكاملة تتجاوز حدود الوحدة السكنية إلى محيطها الخدمي والاجتماعي.  

يمتد المشروع على مساحة تقارب 1200 فدان، بموقع قريب من التجمع الخامس ومدينة الشروق، ويضم مكونات متنوعة تشمل مناطق سكنية وتعليمية وصحية وترفيهية ومساحات خضراء مفتوحة، بما يعزز تكامل الأنشطة داخل نطاق واحد مترابط.  

ويطل المشروع مباشرة على نادٍ رياضي، ما يوفر بيئة تشجع على ممارسة الأنشطة البدنية والتفاعل المجتمعي، إلى جانب مساحات خارجية تتضمن ممرات خضراء وتراسات واسعة ومناطق مخصصة للعمل في الهواء الطلق، فضلًا عن أفنية داخلية آمنة للأطفال ومساحات مظللة للاسترخاء.  

وتأتي الوحدات كاملة التشطيب، مع تصميمات تتيح الاستفادة من الإضاءة الطبيعية، وتراسات واسعة، إلى جانب توفير أماكن انتظار سيارات تحت الأرض لتعزيز سهولة الحركة داخل المشروع ودعم أولوية المشاة.  

ويجري تنفيذ المرحلة الجديدة في إطار توجه عام تتبناه شركة إمكان مصر، الذراع العقارية لمجموعة أبوظبي كابيتال جروب، لمشروع بروج بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، لتعزيز معايير الاستدامة وجودة الحياة داخل المجتمعات العمرانية الحديثة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

احمد شوبير

غياب العدالة .. تعليق غير مُتوقع من أحمد شوبير بعد تعثر الأهلي أمام زد

ليلي عبد اللطيف

حقيقة إلغاء الدراسة في 2026 بعد توقعات ليلى عبد اللطيف وإغلاق مدارس إيران

الاهلي

قرار عاجل من سيد عبد الحفيظ ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام زد

إمام عاشور

مفاجأة.. عرض سعودي مغرٍ يُهدّد استمرار إمام عاشور مع الأهلي

عمرة رمضان

في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة

ترشيحاتنا

كيا إكسيد موديل 2026

بسعر 118 ألف ريال.. كيا إكسيد 2026 تظهر لأول مرة بالسعودية

كرايسلر باسيفيكا موديل 2027

شاهد| كرايسلر باسيفيكا 2027 الفيس ليفت

نصائح للمحافظة على السيارة وزيادة عمرها

منها فحص السوائل.. نصائح للمحافظة على السيارة وزيادة عمرها الافتراضي

بالصور

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
فيديو

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

مي عز الدين في العناية المركزة

مي عز الدين في العناية المركزة وزوجها أحمد تيمور يطلب الدعاء لها

سر الهجوم نهارًا

سر شن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران نهارًا

رضا البحراوي

رسالة حب تعيده للساحة الفنية.. البحراوي يكسر قرار الاعتزال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

