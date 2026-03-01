إطلاق مرحلة سكنية جديدة تعزز مفهوم الحياة المتكاملة بشرق القاهرة

تشهد منطقة شرق القاهرة طرح مرحلة سكنية جديدة ضمن بمدينة هليوبوليس الجديدة، في خطوة تستهدف دعم نمط الحياة المتوازن داخل مجتمع عمراني متكامل.

وتأتي المرحلة الجديدة امتدادًا لرؤية ترتكز على اعتبار السكن تجربة يومية متكاملة تتجاوز حدود الوحدة السكنية إلى محيطها الخدمي والاجتماعي.

يمتد المشروع على مساحة تقارب 1200 فدان، بموقع قريب من التجمع الخامس ومدينة الشروق، ويضم مكونات متنوعة تشمل مناطق سكنية وتعليمية وصحية وترفيهية ومساحات خضراء مفتوحة، بما يعزز تكامل الأنشطة داخل نطاق واحد مترابط.

ويطل المشروع مباشرة على نادٍ رياضي، ما يوفر بيئة تشجع على ممارسة الأنشطة البدنية والتفاعل المجتمعي، إلى جانب مساحات خارجية تتضمن ممرات خضراء وتراسات واسعة ومناطق مخصصة للعمل في الهواء الطلق، فضلًا عن أفنية داخلية آمنة للأطفال ومساحات مظللة للاسترخاء.

وتأتي الوحدات كاملة التشطيب، مع تصميمات تتيح الاستفادة من الإضاءة الطبيعية، وتراسات واسعة، إلى جانب توفير أماكن انتظار سيارات تحت الأرض لتعزيز سهولة الحركة داخل المشروع ودعم أولوية المشاة.

ويجري تنفيذ المرحلة الجديدة في إطار توجه عام تتبناه شركة إمكان مصر، الذراع العقارية لمجموعة أبوظبي كابيتال جروب، لمشروع بروج بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، لتعزيز معايير الاستدامة وجودة الحياة داخل المجتمعات العمرانية الحديثة.