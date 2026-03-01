سهرة رمضانية.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء اليوم الأحد إلى استاد الدفاع الجوي، حيث المواجهة المرتقبة التي تجمع بين ناديي الزمالك وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل طابعًا حاسمًا في ظل اشتعال المنافسة على القمة.

تساوي الفريقين

وتكتسب المباراة أهمية مضاعفة نظرًا لتساوي الفريقين في عدد النقاط، ما يمنح المواجهة طابعًا تنافسيًا خاصًا، خاصة مع دخول المسابقة مراحلها الحاسمة التي لا تحتمل إهدار النقاط، لا سيما بين فرق المقدمة الساعية لحسم اللقب مبكرًا أو على الأقل تأمين موقعها في صدارة الترتيب.

موعد مباراة بيراميدز والزمالك

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام التاسعة والنصف مساءً على استاد الدفاع الجوي، وسط توقعات بحضور جماهيري ملحوظ ومتابعة إعلامية مكثفة، في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الفريقان، والرغبة الواضحة لدى كل منهما في توجيه رسالة قوية لبقية المنافسين.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتنقل قناة أون سبورت المباراة على الهواء مباشرة، مع استوديو تحليلي موسع يسبق انطلاق اللقاء، يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل الجوانب الفنية والتكتيكية، وقراءة مفاتيح اللعب وأبرز المواجهات الفردية داخل المستطيل الأخضر.

فوز الزمالك

ويدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزًا مهمًا في الجولة الماضية على فريق زد بنتيجة 2-1، في مباراة أظهر خلالها الفريق شخصية قوية وقدرة على حسم المواجهات الصعبة. في المقابل، نجح بيراميدز في تحقيق انتصار مستحق على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليؤكد جاهزيته الكاملة لموقعة الليلة.

الانتصاران رفعا رصيد الفريقين إلى 37 نقطة، ليتصدر الزمالك جدول الترتيب بفارق الأهداف فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، ما يزيد من سخونة القمة المرتقبة، إذ لا تفصل بينهما سوى تفاصيل دقيقة قد تُحسم الليلة.

قمة الدفاع الجوي لا تعني فقط ثلاث نقاط في جدول الدوري، بل تمثل منعطفًا مهمًا في سباق اللقب هذا الموسم. فالفائز سيحصل على دفعة معنوية هائلة تعزز موقفه في الجولات المقبلة، بينما قد يجد الخاسر نفسه تحت ضغط مضاعف، سواء من الجماهير أو من منافسيه المباشرين، في ظل اشتداد المنافسة واقتراب خط النهاية.