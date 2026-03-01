قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجنة فوق الخيال.. لماذا تعجز التكنولوجيا عن تجسيد نعيمها؟
قمة الدفاع الجوي.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز بالدوري
إصابة امرأة وطفلها جراء سقوط حطام طائرة مسيرة على مجمع سفارات في أبوظبي
لا تنتظر اختفاء الأزمات.. تعلّم كيف تصنع منها نجاحك
الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تؤكد على الدبلوماسية كخيار وحيد لإنهاء أزمات المنطقة
هدى الأتربي: بعد قنبلة الجيل رحبوا معي بنؤة الجيل
عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني
هازارد: لم أسع لتعويض رونالدو.. ومونييه تعمد إصابتي في أصعب لحظاتي مع ريال مدريد
أخبار التكنولوجيا| شرط إجباري يغير طريقة استخدام واتساب وتيليجرام.. يوتيوب تختبر أدوات ذكاء اصطناعي جديدة لتحويل مقاطع Shorts
عيار 21 بـ 7600 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الآن
الحرس الثوري: أطلقنا 4 صواريخ باليستية على حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن
سهرة رمضانية.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سهرة رمضانية.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة

الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
إسلام مقلد

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء اليوم الأحد إلى استاد الدفاع الجوي، حيث المواجهة المرتقبة التي تجمع بين ناديي الزمالك وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل طابعًا حاسمًا في ظل اشتعال المنافسة على القمة.

تساوي الفريقين

وتكتسب المباراة أهمية مضاعفة نظرًا لتساوي الفريقين في عدد النقاط، ما يمنح المواجهة طابعًا تنافسيًا خاصًا، خاصة مع دخول المسابقة مراحلها الحاسمة التي لا تحتمل إهدار النقاط، لا سيما بين فرق المقدمة الساعية لحسم اللقب مبكرًا أو على الأقل تأمين موقعها في صدارة الترتيب.

موعد مباراة بيراميدز والزمالك

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام التاسعة والنصف مساءً على استاد الدفاع الجوي، وسط توقعات بحضور جماهيري ملحوظ ومتابعة إعلامية مكثفة، في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الفريقان، والرغبة الواضحة لدى كل منهما في توجيه رسالة قوية لبقية المنافسين.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتنقل قناة أون سبورت المباراة على الهواء مباشرة، مع استوديو تحليلي موسع يسبق انطلاق اللقاء، يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل الجوانب الفنية والتكتيكية، وقراءة مفاتيح اللعب وأبرز المواجهات الفردية داخل المستطيل الأخضر.

فوز الزمالك

ويدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزًا مهمًا في الجولة الماضية على فريق زد بنتيجة 2-1، في مباراة أظهر خلالها الفريق شخصية قوية وقدرة على حسم المواجهات الصعبة. في المقابل، نجح بيراميدز في تحقيق انتصار مستحق على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليؤكد جاهزيته الكاملة لموقعة الليلة.

الانتصاران رفعا رصيد الفريقين إلى 37 نقطة، ليتصدر الزمالك جدول الترتيب بفارق الأهداف فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، ما يزيد من سخونة القمة المرتقبة، إذ لا تفصل بينهما سوى تفاصيل دقيقة قد تُحسم الليلة.

قمة الدفاع الجوي لا تعني فقط ثلاث نقاط في جدول الدوري، بل تمثل منعطفًا مهمًا في سباق اللقب هذا الموسم. فالفائز سيحصل على دفعة معنوية هائلة تعزز موقفه في الجولات المقبلة، بينما قد يجد الخاسر نفسه تحت ضغط مضاعف، سواء من الجماهير أو من منافسيه المباشرين، في ظل اشتداد المنافسة واقتراب خط النهاية.

الكرة المصرية استاد الدفاع الجوي الزمالك وبيراميدز الزمالك بيراميدز الدوري المصري الممتاز الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

احمد شوبير

غياب العدالة .. تعليق غير مُتوقع من أحمد شوبير بعد تعثر الأهلي أمام زد

ليلي عبد اللطيف

حقيقة إلغاء الدراسة في 2026 بعد توقعات ليلى عبد اللطيف وإغلاق مدارس إيران

الاهلي

قرار عاجل من سيد عبد الحفيظ ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام زد

إمام عاشور

مفاجأة.. عرض سعودي مغرٍ يُهدّد استمرار إمام عاشور مع الأهلي

عمرة رمضان

في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة

ترشيحاتنا

البهاق

قنبلة 2026.. اكتشاف علاج يقضى على مرض البهاق من داخل الجسم

الكبد

عشان ماتوصلش للخطر .. أعرف أعراض تليف الكبد وعلاجه وطرق الوقاية

الفلفل الحلو

الفلفل الحلو يمتلك فوائد غير متوقعة

بالصور

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

مي عز الدين في العناية المركزة

مي عز الدين في العناية المركزة وزوجها أحمد تيمور يطلب الدعاء لها

سر الهجوم نهارًا

سر شن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران نهارًا

رضا البحراوي

رسالة حب تعيده للساحة الفنية.. البحراوي يكسر قرار الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد