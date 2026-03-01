أنا هنا لخدمتكم.. محافظ الغربية يتفقد المركز التكنولوجي بالسنطة ويستمع لمطالب المواطنين ويوجه بحلها فورا

أجرى اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، جولة ميدانية بمركز ومدينة السنطة، تفقد خلالها ديوان عام المركز والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من سرعة إنجاز الطلبات المقدمة، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين ومتابعة مستوى الخدمات على أرض الواقع.

توجيهات محافظ الغربية

واستهل المحافظ جولته بتفقد الإدارات المختلفة بالمركز، حيث اطّلع على آليات العمل ومعدلات الأداء، مشددًا على أهمية الانضباط الوظيفي، وحسن استقبال المواطنين، وسرعة إنجاز مصالحهم، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية المستمرة تستهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

تحسين خدمات المواطنين

وخلال وجوده بالمركز التكنولوجي، التقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم، ووجّه المسؤولين بسرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مؤكدًا أن وجوده بينهم يأتي من أجل الوقوف على احتياجاتهم الحقيقية، ومشددًا على أنه لن يغادر قبل الاطمئنان على التعامل مع المشكلات المطروحة، وأن راحة المواطن تمثل أولوية قصوى لكافة الأجهزة التنفيذية.

رفع كفاءة الخدمات

وعلى هامش الجولة، عقد المحافظ اجتماعًا مع الدكتورة منى صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة، لمتابعة عدد من الملفات الخدمية، حيث وجّه بضرورة الاستمرار في تحسين مستوى الأداء، وتبسيط الإجراءات، وتسريع وتيرة العمل، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

واختتم محافظ الغربية جولته بالتأكيد على استمرار الجولات الميدانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة مستوى الأداء على أرض الواقع، والتعامل الفوري مع أي معوقات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.