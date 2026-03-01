7 لاعبين يمثلون العلاقة الجيدة بين الزمالك وبيراميدز قبل لقاء قمة الدوري

يستضيف فريق بيراميدز منافسه الزمالك اليوم على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتكتسب مباراة بيراميدز والزمالك أهمية مضاعفة في ظل الصراع الشرس على صدارة جدول الترتيب، خاصة أن الفريقين يتساويان في عدد النقاط، ما يمنح اللقاء طابعًا حاسمًا في سباق القمة.

ورغم المنافسة القوية بين الثنائي على قمة بطولة الدوري ولكن العلاقات على مستوى المسؤولين متوهجه منذ اليوم الأول للمسمى الجديد.

وضم بيراميدز عدد كبير من لاعبي الزمالك والعكس حدث فيما تقل التعاملات مع إدارة الأهلي في الصفقات المباشرة.

ويضم بيراميدز حاليا بين صفوف 5 لاعبين ضمهم بشكل مباشر من الزمالك سواء بشراء العقد أو صفقة انتقال حر وهم أحمد توفيق وعلي جبر ومحمد الشناوي ويوسف أوباما وناصر ماهر.

فيما ضم الزمالك لاعبين فقط بشكل مباشر مع بيراميدز وهم عبدالله السعيد وعمر جابر.