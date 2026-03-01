ما الذي حدث بين دينا الشربيني وآسر ياسين.. حقيقة الخلاف حول ترتيب الأسماء على تتر «اتنين غيرنا»

أثار الحديث عن خلاف محتمل بين النجمة دينا الشربيني والنجم آسر ياسين حول ترتيب الأسماء على تتر عملهما الجديد «اتنين غيرنا» حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وسط تساؤلات الجمهور عن حقيقة ما تردد بشأن وجود أزمة بين بطلي العمل.

الجدل بدأ بعد تداول منشورات تزعم وجود اعتراض من أحد الطرفين على ترتيب الأسماء في شارة البداية، وهو ما اعتبره البعض مؤشرًا على توتر خلف الكواليس، وسرعان ما انتشرت التكهنات، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها النجمان.

