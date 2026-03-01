قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجنة فوق الخيال.. لماذا تعجز التكنولوجيا عن تجسيد نعيمها؟
قمة الدفاع الجوي.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز بالدوري
إصابة امرأة وطفلها جراء سقوط حطام طائرة مسيرة على مجمع سفارات في أبوظبي
لا تنتظر اختفاء الأزمات.. تعلّم كيف تصنع منها نجاحك
الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تؤكد على الدبلوماسية كخيار وحيد لإنهاء أزمات المنطقة
هدى الأتربي: بعد قنبلة الجيل رحبوا معي بنؤة الجيل
عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني
هازارد: لم أسع لتعويض رونالدو.. ومونييه تعمد إصابتي في أصعب لحظاتي مع ريال مدريد
أخبار التكنولوجيا| شرط إجباري يغير طريقة استخدام واتساب وتيليجرام.. يوتيوب تختبر أدوات ذكاء اصطناعي جديدة لتحويل مقاطع Shorts
عيار 21 بـ 7600 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الآن
الحرس الثوري: أطلقنا 4 صواريخ باليستية على حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن
سهرة رمضانية.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تقارير: مقتل الرئيس السابق لإيران محمود أحمدي نجاد في غارة إسرائيلية

محمود أحمدي نجاد
محمود أحمدي نجاد
فرناس حفظي

كشفت تقارير إيرانية عن  مقتل الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد مع حراسه الشخصيين في غارة إسرائيلية خلال الضربة الأولى على إيران .

وقد شهدت المنطقة صباح السبت تصعيداً غير مسبوق، بعد تنفيذ ضربة جوية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل استهدفت المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدداً من كبار القادة السياسيين والعسكريين في طهران، في عملية وصفت بـ"التاريخية"، وسط توقعات بتداعيات سياسية وعسكرية واسعة النطاق.

 وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن المرشد الأعلى الإيراني قدم موعد اجتماع مع كبار مستشاريه، لتنفذ الضربة الأمريكية الإسرائيلية في وضح النهار، مستخدمة ثلاثين قنبلة دقيقة، ما أدى إلى مقتل نحو أربعين من كبار المسؤولين الإيرانيين في دقائق معدودة.


وأفادت مصادر إيرانية لوكالة رويترز أن الاجتماع الذي كان مقرراً قبل الهجوم شهد حضور علي لاريجاني وعلي شمخاني ومسؤولين آخرين، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل شمخاني، وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل خامنئي.


وقالت مصادر أمريكية إن المخابرات الإسرائيلية رصدت موعد الاجتماع صباح السبت، وقدمت موعد الهجوم بناءً على معلومات دقيقة حصلت عليها عبر التعاون الاستخباراتي الوثيق بين واشنطن وتل أبيب، بهدف استهداف القيادة الإيرانية دفعة واحدة.


وجاء الهجوم في وضح النهار، ما أدى إلى تدمير مقر إقامة خامنئي بالكامل، وأكد ترامب: "لم يكن بإمكان خامنئي أو أي من القادة الآخرين الإفلات من أنظمة المراقبة والمخابرات المتطورة لدينا، بالتعاون مع إسرائيل".


كما أفادت شبكة سي بي إس بمقتل نحو 40 مسؤولاً إيرانياً رفيع المستوى، بينهم قائد الحرس الثوري محمد فاخبور، وعزيز ناصر زاده وزير الدفاع، فيما لم يتضح بعد تأثير وفاة خامنئي على استمرار النظام الإيراني، وقدّرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إمكانية استبداله بعناصر متطرفة، بينما تسعى واشنطن وتل أبيب لفرض قيادة بديلة.

مقتل الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد غارة إسرائيلية إيران الضربة الأولى

