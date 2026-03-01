مسلسل سوا سوا الحلقة 13.. خالد كمال يبتز احمد مالك حتى يسلم نفسه للشرطة

شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل “سوا سوا” العديد من الاحداث التشويقية بين هيما والمعلم رفاعى ودعم صديقه فضل وتدهور الحالة الصحية لأحلام .

وبدأت الحلقة بتدخل فضل (احمد داش) لإنقاذ صديقه هيما (احمد مالك) وقام بإتصال صديق له ليأتى ويتم بالفعل انقاذه وهروبه قبل ان يقتله الحاج رفاعي بلحظات.

غضب الدكتور فوزى بسبب عدم نجاح خطته ، ليفكر فى خطة بديلة وهى خطف رزق شقيق هيما ليضغط عليه بشكل اكبر وبالفعل تتم المواجهة بينهما وابتز دكتور فوزى هيما وقال له ان سيعطيه تكاليف عملية أحلام مقابل ان يسلم نفسه فى الشرطة ويعترف انه قتل صديقه امير ( حسنى شتا) حتى وان لم يقتله ويوافق هيما.

أبطال مسلسل سوا سوا

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي كل من:

خالد كمال ، نهى عابدين، أحمد عبد الحميد، سوسن بدر ، شريف دسوقي، حسني شتا، فتوح أحمد، محمود السراج، حنان عادل، عبدالعزيز مخيون.

المسلسل من إنتاج صباح إخوان تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبدالحميد.