حزن درة بعد زواج علي في الحلقة 12 من علي كلاي

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل «علي كلاي» تطورات درامية مؤثرة، بعدما دخلت شخصية علي في مرحلة جديدة من حياته بالزواج، الأمر الذي تسبب في صدمة وحزن كبير لشخصية تجسدها الفنانة درة، لتتصاعد وتيرة الأحداث العاطفية بشكل لافت.

وجاءت مشاهد الحزن والانكسار التي قدمتها درة لتكشف عن صراع داخلي معقد بين المشاعر والواقع، خاصة في ظل العلاقة المتشابكة التي جمعتها بعلي خلال الحلقات الماضية، ما جعل زواجه نقطة تحول محورية في مسار الأحداث.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من أحمد العوضي، درة، عصام السقا، طارق الدسوقي، محمود البزاوي، يارا السكري، والمطربة رحمة محسن، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

ومن المتوقع أن تكشف الحلقات المقبلة عن تداعيات هذا الزواج على العلاقات بين الأبطال، خاصة مع تصاعد الصراعات العاطفية والاجتماعية داخل العمل.