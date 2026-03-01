جيش الإحتلال الإسرائيلي: استدعاء 100 ألف جندي احتياط

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي استدعاء ما يقارب 100 ألف جندي من قوات الاحتياط، في إطار رفع مستوى الجاهزية على مختلف الجبهات، بالتزامن مع الهجوم ضد إيران.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن جميع القيادات العسكرية تعمل على تعزيز قواتها، حيث كثفت القيادة الشمالية انتشارها الدفاعي والهجومي بشكل ملحوظ، تحسبا لأي تطورات على الجبهة الشمالية.

وفي الضفة الغربية، أوضح المتحدث أن القيادة المركزية تواصل تعزيز قواتها.

وفي قطاع غزة، فأكد أن القيادة الجنوبية تواصل ما سماه "الدفاع عن الخط الأصفر"، في ظل استمرار حالة الاستنفار على حدود القطاع.

وأشار إلى تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود مع كل من الأردن ومصر، في خطوة تعكس اتساع نطاق الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية إقليميا.

وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بيانا تناول فيه موجة الهجمات الجوية الأخيرة، متوعدا بتوسيع نطاق الضربات.