انقطاع البث التلفزيوني للقنوات الإيرانية بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير

انقطعت إشارة البث التليفزيوني لكل القنوات في العاصمة الإيرانية طهران مساء اليوم الأحد، بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي استهدف العاصمة، و ذلك بحسب ما أفادت به وسائل إعلام روسية.

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم الأخير استهدف مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني في وسط العاصمة طهران.

من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن ما لا يقل عن 560 عسكريا أمريكيا قتلوا أو أصيبوا جراء الضربات التي نفذتها القوات الإيرانية ضد قواعد أمريكية في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة "فارس" عن الحرس الثوري الإيراني قوله إن "مواقع تمركز العسكريين الأميركيين في البحرين تعرضت للهجوم بصاروخين باليستيين، كما تعرضت قواعد أخرى لهجمات متواصلة، ما أدى حتى الآن إلى مقتل وإصابة 560 عسكريا أميركيا".

كان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني قد أكد في وقت سابق أن إيران لا تعتزم استهداف دول المنطقة، بل تستهدف القواعد الأميركية التي تعتبرها "أراض أميركية"، مشددا على أن الهجمات ستتواصل طالما بقيت هذه القواعد تحت سيطرة واشنطن.

من جهته، ذكر الحرس الثوري أن أهداف الضربات الإيرانية تشمل أيضا مواقع عسكرية إسرائيلية، في ظل تصاعد غير مسبوق في حدة المواجهة في المنطقة.