واشنطن بوست: هجوم ترامب على إيران يهدد بتباعد مؤيديه المتعبين من الحروب

سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الضوء على شن الرئيس دونالد ترامب ضربة عسكرية كبيرة على إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وهو ما فاجأ بعض مؤيديه المعتادين على موقفه المناهض للتدخلات الخارجية.

وأضافت الصحيفة أن الضربة جاءت بعد حشد ملحوظ للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، وسط قلق الجمهوريين الشباب من احتمال تورط الولايات المتحدة في صراع طويل.

وأوضحت الصحيفة أن بعض مؤيدي ترامب يرون أن القرار يمثل انقلابا عن سياسة "أمريكا أولا" التي ساعدت ترامب في الفوز، بينما رحب جناح آخر بالموقف الصارم ضد إيران.

ونقلت الصحيفة عن كوبر جاكس، وهو مسؤول شاب لدى الحزب الجمهوري بولاية جورجيا، قوله "إن الرسائل من زملائه الجمهوريين على الهاتف عكست "عدم تصديق" وقلقا بشأن ما قد يتطلبه صراع جديد من الجيل الشاب".

كما أضافت الصحيفة تصريحات روبرت برات، المحارب القديم ومؤيد حركة (اجعلوا أمريكا عظيمة مجددا)، الذي قال "إنه أصبح يرى أن دعم العالم وحماية الحلفاء جزء من هذه الحركة، ولكنه حذر من صراع طويل يشبه حرب العراق".

ونقلت الصحيفة عن محللين "أن تحالف ترامب سيختبر صبره تجاه الحروب، خاصة مع اقتراب الانتخابات النصفية وتراجع نسبة الموافقة على الرئيس إلى 39 بالمئة، وهو الأدنى منذ الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021".

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب أكد عبر منصة (تروث سوشيال) "أن الضربات ستستمر "طالما كان ضروريا لتحقيق السلام في الشرق الأوسط والعالم"، مجددا تصوير نفسه كصانع سلام عالمي قادر على إنهاء النزاعات الخارجية بسرعة".