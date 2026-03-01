خالد الغندور وأولاده يساندون الزمالك بمدرجات ملعب الدفاع الجوي

حرص خالد الغندور نجم الزمالك السابق على التواجد في مدرجات ملعب الدفاع الجوي لمساندة الزمالك مع فريق بيراميدز، والمقرر لها مساء اليوم الأحد، في قمة منافسات الدوري الممتاز

ونشر خالد الغندور صورة له رفقة اولاده عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " بملعب الدفاع الجوي لمؤازة الزمالك في إطار سعيه لاستعادة صدارة الترتيب والمنافسة بقوة على لقب البطولة خلال الموسم الجاري.

مباراة الزمالك وبيراميدز

ويحل الزمالك ضيفًا على بيراميدز، في التاسعة والنصف مساء اليوم، في إطار مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 4 مباريات وتلقى هزيمتين، فيما سجل لاعبوه 30 هدفا وسكنت شباكه 12 هدفًا.

فيما يأتي بيراميدز في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، برصيد 37 نقطة، جمعهم من 11 انتصار و4 تعادلات وسقط بالخسارة في مباراتين، وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفًا.