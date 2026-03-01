مينا ماهر يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز: عايزينكم تفرحونا

وجه الإعلامي مينا ماهر رسالة الي لاعبي الزمالك قبل ساعات من لقاء بيراميدز، والمقرر لها مساء اليوم الأحد، في قمة منافسات الدوري الممتاز

وكتب مينا ماهر عبر حسابه علي فيسبوك "فرحنا يا زمالك زى عوايدك .. فرحنا يا زمالك ده احنا حبايبك .. يارب"

مباراة الزمالك وبيراميدز

ويحل الزمالك ضيفًا على بيراميدز، في التاسعة والنصف مساء اليوم، في إطار مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 4 مباريات وتلقى هزيمتين، فيما سجل لاعبوه 30 هدفا وسكنت شباكه 12 هدفًا.

فيما يأتي بيراميدز في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، برصيد 37 نقطة، جمعهم من 11 انتصار و4 تعادلات وسقط بالخسارة في مباراتين، وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفًا.