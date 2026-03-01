تعرف علي بدلاء الزمالك في مباراة بيراميدز بالدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة بيراميدز، المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان و أحمد خضري والسيد أسامة وأحمد ربيع وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وشيكو بانزا وأحمد شريف وسيف الجزيري وعدي الدباغ.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمود بنتايج – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد شحاتة – محمد السيد - أحمد فتوح - عبد الله السعيد.

خط الهجوم : ناصر منسي – خوان بيزيرا.