هل يجوز للمرأة الصيام وقت الحيض؟ .. داعية: تعاند شرع الله

قالت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، إن السيدة عائشة- رضي الله عنها- قالت: "كنا نحيض على عهد رسول الله وكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة".

وأضافت دينا أبو الخير، في برنامج "وللنساء نصيب" على قناة "صدى البلد"، أن هذا أمر لا جدال فيه، وهذه الحالة ليست رخصة للنساء كقصر الصلاة في السفر، أما قضاء الصيام للمرأة الحائض فهي أمر شرعي.

وأشارت إلى أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع ومن لم يفعل بما ورد فيها كأنه أنكر ما في القرآن، منوهة أن المرأة يجب عليها شرعا أن تقضي أيام الحيض بعد رمضان، ولو صامت وهي حائض فصيامها باطل وهي تعاند بذلك أوامر الله.

وأوضحت أن المرأة الحائض عليها الإفطار وقت الحيض في رمضان، فهي في هذا الوقت أضعف ما يكون، وعليها أن تمتثل لأمر الله وتنفذ ما أمرها الله به.

وأضافت أن الله - تعالى- أمر المرأة بقضاء الصيام لأنه أيام معدودة في العام، أما قضاء الصلاة فلم يأمرهن به لأنه سيكون بشكل أكبر خلال العام وأمرها متكرر شهريا، وهذا من باب التيسير على النساء المسلمات.

وتابعت: “يكفي للفطر شربة ماء لكسر الصيام، ولها ألا تأكل خلال نهار رمضان أمام الناس وهي في فترة الحيض، وعليها ألا تأخذ بهوى النفس وتعاند أمر الله في أمر الصيام”.