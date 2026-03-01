النهضة الفرنسي: إسقاط النظام الإيراني يهدد استقرار المنطقة ويزيد معاناة الشعب

قالت الدكتورة منال خليفة، عضو حزب النهضة الفرنسي، إن إسقاط النظام الإيراني قد يسبب فوضى غير مسبوقة في المنطقة، على الرغم من محاسن النظام للشعب الإيراني فيما يتعلق بالحريات أو بعض الخدمات، موضحة أن تجربة تغييرات النظام في دول أصغر وأقل خصوصية من إيران أظهرت أن التحول يستغرق فترة انتقالية طويلة قبل أن يتحقق أي استقرار.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن مصلحة الولايات المتحدة حالياً ليست في إسقاط النظام، بل في إضعافه وإجباره على قبول الشروط الأمريكية، مشيرة إلى أن أي تراجع في الضغط أو العودة إلى المفاوضات دون فرض هذه الشروط سيشكل خطراً حقيقياً على الشعب الإيراني، لأن النظام الذي لم يعد لديه ما يخسره قد يزيد من القمع ويضيق على أي محاولات ثورية داخل البلاد.

وتابعت خليفة أن الولايات المتحدة وإسرائيل تهتمان أساساً بوجود نظام موالي لهما بشكل أو بآخر، وليس بالشعب الإيراني أو حرياته، مستذكرة استخدام ضغوط داخلية للتأثير على النظام، لا لدعم الشعب.

واختتمت بالإشارة إلى موقف أوروبا وفرنسا، مؤكدة أنها دائماً تقف إلى جانب الشعب الإيراني وتدعم الحريات، وتسعى لإنهاء سياسات النظام القمعية، بغض النظر عن أي أهداف سياسية أو اقتصادية أو عسكرية.