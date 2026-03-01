الجيش الإسرائيلي ينشر صورة للقادة الذين تم اغتيالهم من إيران وحماس وحزب الله

نشر الجيش الإسرائيلي صورة تجمع أبرز القادة الذين تم اغتيالهم خلال العامين الماضيين من إيران وحماس وحزب الله، في إطار العمليات العسكرية المشتركة.

وتشمل القائمة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الذي قضى خلال الضربة الافتتاحية على إيران، وعددًا من أبرز القادة الإيرانيين، بالإضافة إلى حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، ويحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة وشقيقه محمد السنوار، والقيادي في كتائب القسام محمد الضيف.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تصريحات لقناة فوكس نيوز، إن العملية العسكرية الأمريكية أسفرت عن القضاء على 48 قائدا إيرانيا في الوقت نفسه.

وأوضح ترامب أن إيران كانت ستتمكن من امتلاك أسلحة نووية خلال أسبوعين لو لم تتدخل الولايات المتحدة وتستهدف برنامجها النووي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة كانت حاسمة لمنع تهديد نووي محتمل من طهران.

ذكرت شبكة فوكس نيوز أن أربع قاذفات استراتيجية من طراز B-2 نفذت رحلة ذهابًا وإيابًا من الولايات المتحدة إلى إيران، وأسفرت غاراتها عن قصف عشرات القنابل على مواقع صواريخ باليستية تحت الأرض.