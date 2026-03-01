مقتـ.ل 3 جنود أمريكيين وإصابة 5 آخرين خلال العدوان العسكري ضد إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الأحد أن ثلاثة جنود أمريكيين لقوا حتفهم خلال العمليات العسكرية التي تنفذها الولايات المتحدة في إيران.

من جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تصريحات لقناة فوكس نيوز، إن العملية العسكرية الأمريكية أسفرت عن القضاء على 48 قائدا إيرانيا في الوقت نفسه.

وأوضح ترامب أن إيران كانت ستتمكن من امتلاك أسلحة نووية خلال أسبوعين لو لم تتدخل الولايات المتحدة وتستهدف برنامجها النووي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة كانت حاسمة لمنع تهديد نووي محتمل من طهران.

وذكرت شبكة فوكس نيوز أن أربع قاذفات استراتيجية من طراز B-2 نفذت رحلة ذهابًا وإيابًا من الولايات المتحدة إلى إيران، وأسفرت غاراتها عن قصف عشرات القنابل على مواقع صواريخ باليستية تحت الأرض.