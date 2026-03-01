غنيم جروب تُطلق بطولتها الرمضانية في المقطم بمشاركة 16 فريقًا ضمن استراتيجية الاستثمار المجتمعي

شهد نادي المقطم الرياضي انطلاق صافرة البداية لبطولة "الحريفة" الرمضانية لكرة القدم، التي تقام تحت شعار "المقطم عيلة واحدة في شهر الخير"،برعاية مجموعة "غنيم جروب" (GDG)، وسط حضور واسع من الشخصيات العامة وقيادات الشركة وشباب المنطقة



انطلقت البطولة بمباراة افتتاحية جمعت بين فريق نادي المقطم وفريق شركة "غنيم جروب"، بمشاركة 16 فريقاً من الكوادر الشبابية بالمنطقة، ورصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية قيمة للمراكز الأولى، في إطار خطة تهدف لدعم المواهب الرياضية وتوفير منصة تنافسية منظمة للشباب خلال شهر رمضان .

من جانبه، أكد إسلام غنيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة GDG، أن إطلاق "الحريفة" يأتي ضمن استراتيجية شاملة للمسؤولية المجتمعية تتبناها المجموعة،تهدف إلى دعم المجتمعات المحلية التي تعمل بها

وأشار غنيم إلى أن اختيار منطقة المقطم يعود للجذور التاريخية للمجموعة التي بدأت نشاطها هناك منذ عام 1968، موضحاً أن الاستثمار في البشر وتنمية مهارات الشباب يمثل أولوية قصوى توازي الاستثمار في المشروعات الاقتصادية

وأوضح غنيم أن المجموعة تستهدف تحويل بطولة "الحريفة" إلى فعالية سنوية مستدامة، يتم تطويرها وتوسيع نطاقها في السنوات المقبلة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة العمل الجماعي والمثابرة كركائز أساسية للنجاح، ودعم دور الرياضة كأداة للتنمية المجتمعية الشاملة.

ومن المقرر أن يشهد ختام الشهر الكريم حفل تكريم الفرق الفائزة وتوزيع الجوائز في احتفالية كبرى