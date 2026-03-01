نجم الزمالك يسخر من لاعبي الأهلي: مدلعين ومش فارق معاهم حد

هاجم اسامة حسن، نجم الزمالك السابق، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد المستوى الذي ظهروا عليه في مباراة زد.

وكتب اسامة حسن لاعب الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك "من الاخر والله العظيم كلمه حق لاعيبة الاهلي مدلعه رجال أعمال ولا فارق معاهم حد ATM اهم حاجه عندهم"

وتعادل الأهلي مع زد، 1-1 في المباراة التي اقيمت بينهما مساء السبت، على استاد القاهرة، في الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز.

يستعد فريق الأهلي لخوض مبارياته المتبقية في الدور الأول من منافسات الدوري المصري الممتاز، في إطار سعيه لاستعادة صدارة الترتيب والمنافسة بقوة على لقب البطولة خلال الموسم الجاري.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الخميس المقبل.

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلي بعد الجولة 20

بهذا التعادل، رفع الأهلي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث، ليواصل مطاردة فرق الصدارة، فيما وصل زد إلى النقطة 26 في المركز السابع، مؤكدًا حضوره القوي هذا الموسم