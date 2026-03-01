ترامب: العملية في إيران تتقدم أسرع من المتوقع لضمان مصالح العالم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لقناة سي إن بي سي،إن العملية في إيران تسير بوتيرة أسرع من المخطط لها، هذا أحد أكثر الأنظمة عنفاً في التاريخ، و عملنا أيضاً من أجل مصلحة العالم.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تصريحات لقناة فوكس نيوز، إن العملية العسكرية الأمريكية أسفرت عن القضاء على 48 قائدا إيرانيا في الوقت نفسه.

وأوضح ترامب أن إيران كانت ستتمكن من امتلاك أسلحة نووية خلال أسبوعين لو لم تتدخل الولايات المتحدة وتستهدف برنامجها النووي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة كانت حاسمة لمنع تهديد نووي محتمل من طهران.

ذكرت شبكة فوكس نيوز أن أربع قاذفات استراتيجية من طراز B-2 نفذت رحلة ذهابًا وإيابًا من الولايات المتحدة إلى إيران، وأسفرت غاراتها عن قصف عشرات القنابل على مواقع صواريخ باليستية تحت الأرض.

تأتي العملية في إطار تصعيد التوترات بين واشنطن وتل أبيب ضد طهران، وسط تحذيرات دولية متزايدة من تفاقم الصراع في المنطقة.

من جانب آخر، أفادت تقارير بتعرّض فرقاطة إيرانية من طراز جماران لنيران القوات الأمريكية مع انطلاق عملية عسكرية أُطلق عليها اسم «الغضب الملحمي»، ما أسفر عن إصابتها بأضرار بالغة.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن السفينة تغرق حاليًا في قاع خليج عُمان عند رصيف ميناء تشابهار.

