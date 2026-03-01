محافظ دمياط يناقش ملف تقنين أراضي الدولة



ترأس الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اجتماع اليوم لمناقشة ملف أراضى الدولة ، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد، ومديرى الادرات المعنية بديوان عام المحافظة وممثل الإصلاح الزراعى ..

وعلى هذا الصعيد،، بحث " المحافظ " كافة محاور الملف ، وناقش آليات تذليل كافة العقبات و تخطيها لتسريع وتيرة العمل بهذا الملف المهم .

وأكد " محافظ دمياط " على ضرورة الإسراع بكافة الإجراءات و تقديم تيسيرات للمواطنين، والتسهيل عليهم و تحقيق أقصى درجات المرونة ، مشيرًا إلى متابعته الدورية لملف تقنين أراضى الدولة، وذلك لاستيداء حق الدولة و الحفاظ على حق الشعب.