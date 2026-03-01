محافظ دمياط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بكفر سعد ويُشدّد على سرعة تلافي الملاحظات

تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، مشروعات «المبادرة الرئاسية حياة كريمة»، حيث قام بتفقد نقطة إسعاف كفر سعد البلد، وتابع آلية العمل ومستوى التجهيزات، ووجّه بتلافي الملاحظات.

كما تفقد المحافظ مركز الشباب، الذي شهد إطلاق اسم الكابتن إبراهيم حمدتو عليه، حيث اطّلع على المبنى الإداري وقاعات الأنشطة والملعب، ووجّه أيضًا بتلافي كافة الملاحظات.

وتابع الدكتور حسام الدين فوزي الموقف التنفيذي لتجهيز عيادة كفر سعد البلد الشاملة للتأمين الصحي، وذلك بالتنسيق مع المجتمع المدني، لخدمة نحو 60 ألف مواطن، حيث ستشمل عيادات خارجية لجميع التخصصات، ومعملًا، وصيدلية، وعيادة أسنان، ومركز خدمة عملاء، لتصبح أول مبنى مستقل لخدمات التأمين الصحي، لخدمة أهالي القرية والتخفيف عن كاهلهم. وعلى هذا الصعيد، وجّه المحافظ الشكر إلى المجتمع المدني على دعمه لهذا المشروع الهام.