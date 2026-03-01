دمياط تتسلم 12 ألف كرتونة مواد غذائية مدعمة بأسعار مخفضة

أعلن الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، عن استلام عدد 12 الف كرتونه مواد غذائية ، بأسعار مخفضة و مدعمة من القوات المسلحة.

وأكد محافظ دمياط، أن المبادرة تسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الأساسية لهم خلال الشهر الكريم ، وتعزيز قيم التكافل والتضامن بين أبناء الوطن ومظلة الحماية الاجتماعية و تحسين جودة الحياة للمواطنين ، بما يدعم الرؤى التنموية التى تشهدها الجمهورية الجديدة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بإطلاق مبادرات لدعم الأسر الأولى بالرعاية والتخفيف عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.