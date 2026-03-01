قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

تضحياتهم ستظل خالدة.. الأمانة العامة تحتفي بيوم شهيد الصحة

أطباء يمارسون عملهم وسط أزمة كورونا
أطباء يمارسون عملهم وسط أزمة كورونا
الديب أبوعلي

أعلنت الأمانة العامة، أن الدول العربية تحتفي في الثاني من مارس من كل عام بـ (يوم شهيد الصحة)، تنفيذًا لقرار القمة رقم (891) الصادر عن الدورة العادية (33) بتاريخ 16 مايو 2024، وقرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم (14) الصادر عن الدورة العادية (58) في مارس 2023، بشأن الاحتفاء بهذه المناسبة.

ويأتي ذلك تأكيدًا على أن تضحيات شهداء القطاع الصحي ستظل خالدة، ومنارة تستلهم منها الأجيال القادمة من الكوادر الصحية معاني الوفاء والولاء والقيادة الصحية الحكيمة.

ويهدف هذا اليوم إلى تقديم أسمى آيات التقدير والعرفان لأرواح شهداء القطاع الصحي في الوطن العربي، الذين ضحّوا بأرواحهم أثناء أداء رسالتهم النبيلة.

كما يستحضر المناسبة تضحيات الكوادر الصحية في مختلف الدول العربية، لا سيما في فلسطين والسودان، حيث يواصل الأطباء وأطقم التمريض وسائر العاملين في القطاع الصحي أداء واجبهم الإنساني في ظل تحديات جسيمة وظروف استثنائية، مؤكدين أن رسالتهم السامية تسمو فوق كل المخاطر.

وأكدت الأمانة العامة، أن يوم شهيد الصحة يمثل مناسبة جليلة لاستذكار من قدموا أرواحهم وفاءً لقسمهم ودفاعًا عن شرفهم وكرامة أوطانهم، ليسطروا بتضحياتهم تاريخًا مشرفًا سيبقى نبراسًا للأجيال القادمة.

كما أعربت الأمانة العامة عن تقديرها للمبادرة التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية بشأن الاحتفاء بيوم شهيد الصحة، مجددة احترامها وإجلالها لشهداء الصحة في الدول العربية الذين قدموا أغلى ما يملكون حفاظًا على صحة وأمان ورفعة دولهم وحمايةً لمواطنيهم من المخاطر الصحية.

وأكدت الأمانة العامة أهمية مواصلة مسيرة الإنجازات الصحية صونًا لتضحياتهم ومنحها ما تستحقه من تقدير ومكانة سامية.

الأمانة العامة يوم شهيد الصحة وزراء الصحة العرب شهداء القطاع الصحي فلسطين المخاطر الصحية الكوادر الصحية التمريض السودان الاحتفال بيوم شهيد الصحة

