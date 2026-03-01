حركة تغييرات جديدة لرؤساء المراكز والمدن في الأقصر

أصدر المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، عدة قرارات تنظيمية جديدة للدفع بعجلة العمل التنفيذي وتعزيز كفاءة الأداء داخل الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

جاءت القرارات على النحو التالي:

تعيين العميد أحمد أنور عيسى الهواري رئيسًا لمركز ومدينة إسنا.

ندب الدكتور أحمد حسن أبو الحسن عبدالواحد رئيسًا لمركز ومدينة القرنة.

ندب الدكتور عبدالخالق حسين مدني أحمد رئيسًا لمركز ومدينة أرمنت.

ندب مصطفى جبريل محمد رئيسًا لمركز ومدينة الطود.

ندب الدكتور علي سيد صادق رئيسًا لمركز ومدينة البياضية.

أحمد خليل سيد أحمد نائبًا لرئيس مركز ومدينة البياضية.

علي عبدالرازق محمد سكرتيرًا لمركز ومدينة إسنا.

يأتي ذلك في إطار حرص محافظ الأقصر على تطوير منظومة العمل المحلي، وضخ دماء جديدة بالمواقع القيادية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الانضباط الإداري، وتسريع معدلات الإنجاز في مختلف الملفات الحيوية بالمحافظة.