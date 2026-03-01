قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار التكنولوجيا| شرط إجباري يغير طريقة استخدام واتساب وتيليجرام.. يوتيوب تختبر أدوات ذكاء اصطناعي جديدة لتحويل مقاطع Shorts
عيار 21 بـ 7600 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الآن
الحرس الثوري: أطلقنا 4 صواريخ باليستية على حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن
سهرة رمضانية.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة
إيران: استهداف حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن بأربعة صواريخ باليستية
أمينة خليل: بدعي من قلبي بالسلام لكل العالم العربي
وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر
4 غيابات مؤثرة في يوفنتوس أمام روما بقمة الدوري الإيطالي
«التجارة البحرية البريطانية»: إصابة سفينة أخرى على مقربة من سلطنة عمان
الحكومة تستعد بخطة عمل واضحة لتفعيل وتوسيع أطر التعاون مع دول القارة الأفريقية
الكويت.. مقتل شخص وإصابة 31 جراء الضربات الإيرانية
بعد موافقة النواب.. كل ما تريد معرفته عن تعديلات الضريبة العقارية وحالات الإعفاء وإسقاط الدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بارقة أمل.. 3.5 مليون خدمة معملية مجانية لمرضى السرطان بالأقصر

3.5 مليون بارقة أمل.. المعامل المركزية بشفاء الأورمان تكتب سطرًا جديدًا في رحلة علاج مرضى السرطان بالمجان
3.5 مليون بارقة أمل.. المعامل المركزية بشفاء الأورمان تكتب سطرًا جديدًا في رحلة علاج مرضى السرطان بالمجان
شمس يونس

في إنجاز طبي جديد يعكس حجم الجهد المبذول داخل مستشفى شفاء الأورمان بالاقصر، أعلنت إدارة المستشفى عن تقديم المعامل المركزية عدد 3,523,008 خدمة معملية لمرضى الأورام، وذلك ضمن منظومة العلاج المجاني المتكاملة التي توفرها المستشفى للمرضى غير القادرين.

وتُعد المعامل المركزية أحد الأعمدة الأساسية في رحلة علاج مرضى السرطان، حيث يتم من خلالها إجراء مختلف الفحوصات والتحاليل الدقيقة التي تساهم في التشخيص السليم، وتحديد بروتوكولات العلاج المناسبة، ومتابعة استجابة المرضى للخطة العلاجية وفقًا لأحدث المعايير الطبية العالمية.

وتضم المعامل نخبة من الأطباء و الإستشاريين وأخصائيي التحاليل والفنيين المدربين على أعلى مستوى، إلى جانب أجهزة طبية متطورة تضمن سرعة ودقة النتائج، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على كفاءة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى داخل المستشفى.

وأكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن وصول عدد خدمات المعامل المركزية إلى هذا الرقم الكبير يعكس حجم العمل اليومي داخل المنظومة الطبية، مشددًا على أن دقة وسرعة التحاليل تمثل حجر الأساس في تشخيص وعلاج مرضى الأورام، وأن المؤسسة مستمرة في دعم وتطوير الخدمات الطبية لضمان تقديم أفضل خدمة علاجية مجانية لمرضى السرطان في صعيد مصر.

من جانبه، أضاف الدكتور فائق غالب، مدير المعامل المركزية بمستشفيات شفاء الأورمان، أن المعامل تعمل على مدار الساعة لخدمة المرضى، مؤكدًا أن الالتزام بأعلى معايير الجودة والدقة في التحاليل يسهم بشكل مباشر في سرعة اتخاذ القرار الطبي وتحديد مسار العلاج لكل حالة وفق أحدث البروتوكولات العلاجية المعتمدة.

وتواصل المستشفى أداء رسالتها الإنسانية في تقديم العلاج المجاني لمرضى السرطان، بدعم المتبرعين وأهل الخير، إيمانًا بحق كل مريض في الحصول على علاج آمن ومتكامل دون أعباء مادية.

الاقصر اخبار الاقصر شفاء الارومان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

احمد شوبير

غياب العدالة .. تعليق غير مُتوقع من أحمد شوبير بعد تعثر الأهلي أمام زد

المرشد الإيراني جرى اغتياله

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

ليلي عبد اللطيف

حقيقة إلغاء الدراسة في 2026 بعد توقعات ليلى عبد اللطيف وإغلاق مدارس إيران

الاهلي

قرار عاجل من سيد عبد الحفيظ ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام زد

إمام عاشور

مفاجأة.. عرض سعودي مغرٍ يُهدّد استمرار إمام عاشور مع الأهلي

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف يعزي مدير الإدارة العامة لشئون المساجد فى وفاة عمته وزوجها بحادث سير

وزير الأوقاف يعزي مدير إدارة المساجد في وفاة عمته وزوجها بحادث سير

زكاة الفطر.. هل تسقط عن من نسي إخراجها؟

زكاة الفطر.. هل تسقط عن من نسي إخراجها؟.. الإفتاء تجيب

ملتقى باب الريان.. بالجامع الأزهر

ملتقى باب الريان بالجامع الأزهر : الزكاة تحقق التكافل والتماسك الاجتماعي

بالصور

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

مي عز الدين في العناية المركزة

مي عز الدين في العناية المركزة وزوجها أحمد تيمور يطلب الدعاء لها

سر الهجوم نهارًا

سر شن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران نهارًا

رضا البحراوي

رسالة حب تعيده للساحة الفنية.. البحراوي يكسر قرار الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد