بارقة أمل.. 3.5 مليون خدمة معملية مجانية لمرضى السرطان بالأقصر

في إنجاز طبي جديد يعكس حجم الجهد المبذول داخل مستشفى شفاء الأورمان بالاقصر، أعلنت إدارة المستشفى عن تقديم المعامل المركزية عدد 3,523,008 خدمة معملية لمرضى الأورام، وذلك ضمن منظومة العلاج المجاني المتكاملة التي توفرها المستشفى للمرضى غير القادرين.

وتُعد المعامل المركزية أحد الأعمدة الأساسية في رحلة علاج مرضى السرطان، حيث يتم من خلالها إجراء مختلف الفحوصات والتحاليل الدقيقة التي تساهم في التشخيص السليم، وتحديد بروتوكولات العلاج المناسبة، ومتابعة استجابة المرضى للخطة العلاجية وفقًا لأحدث المعايير الطبية العالمية.

وتضم المعامل نخبة من الأطباء و الإستشاريين وأخصائيي التحاليل والفنيين المدربين على أعلى مستوى، إلى جانب أجهزة طبية متطورة تضمن سرعة ودقة النتائج، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على كفاءة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى داخل المستشفى.

وأكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن وصول عدد خدمات المعامل المركزية إلى هذا الرقم الكبير يعكس حجم العمل اليومي داخل المنظومة الطبية، مشددًا على أن دقة وسرعة التحاليل تمثل حجر الأساس في تشخيص وعلاج مرضى الأورام، وأن المؤسسة مستمرة في دعم وتطوير الخدمات الطبية لضمان تقديم أفضل خدمة علاجية مجانية لمرضى السرطان في صعيد مصر.

من جانبه، أضاف الدكتور فائق غالب، مدير المعامل المركزية بمستشفيات شفاء الأورمان، أن المعامل تعمل على مدار الساعة لخدمة المرضى، مؤكدًا أن الالتزام بأعلى معايير الجودة والدقة في التحاليل يسهم بشكل مباشر في سرعة اتخاذ القرار الطبي وتحديد مسار العلاج لكل حالة وفق أحدث البروتوكولات العلاجية المعتمدة.

وتواصل المستشفى أداء رسالتها الإنسانية في تقديم العلاج المجاني لمرضى السرطان، بدعم المتبرعين وأهل الخير، إيمانًا بحق كل مريض في الحصول على علاج آمن ومتكامل دون أعباء مادية.