محافظات

صحة الأقصر تتفقد أعمال وخدمات المبادرات الرئاسية بمكاتب البياضية

شمس يونس

 أجرى الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، جولة تفقدية شملت مكتب صحة البياضية، ومكتب صحة أول، والمركز الحضري بالبياضية، وذلك للتأكد من انتظام سير العمل وتحقيق الانضباط الإداري.

رافقه خلال الجولة الدكتورة ألفت حسان، مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، حيث تم المرور على مختلف الأقسام، ومتابعة أعمال تسجيل المواليد والوفيات ومراجعة دقة البيانات، إلى جانب تفقد خدمات التطعيمات الروتينية والتأكد من الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية ومعايير مكافحة العدوى.

كما شملت الجولة متابعة انتظام تقديم خدمات المبادرات الرئاسية داخل المكاتب، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية اللازمة، ودقة تسجيل بيانات المواطنين.

وتم توجيه الفرق الطبية والإدارية بأهمية تكثيف جهود التوعية لحث المواطنين على الاستفادة من المبادرات الصحية، لما تمثله من دور محوري في الحفاظ على الصحة العامة والكشف المبكر عن الأمراض.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالأقصر على ضرورة الالتزام بالانضباط الإداري، وحسن استقبال المترددين، وسرعة إنهاء الإجراءات، مع العمل على تذليل أي معوقات قد تواجه المواطنين، بما يضمن تقديم خدمة صحية متميزة تلبي احتياجات أهالي محافظة الأقصر.

تأتي هذه الجولة ضمن خطة مديرية الشؤون الصحية بالأقصر لتعزيز المتابعة الميدانية ودعم جميع منافذ تقديم الخدمة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

