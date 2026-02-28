رياح مفاجئة تتسبب في انتشار حريق ومصرع مزارع بغرب الأقصر

شهدت منطقة أرمنت الوابورات غرب محافظة الأقصر مصرع مزارع يبلغ من العمر 51 عامًا داخل أرضه الزراعية، إثر اندلاع حريق أثناء قيامه بحرق بقايا عيدان القصب الجافة المعروفة بين المزارعين باسم «سفير القصب»، في إطار أعمال تنظيف الأرض وتجهيزها لموسم زراعي جديد.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المزارع “محمود ف م” بإشعال النيران في أجزاء من المخلفات الزراعية المتراكمة بالحقل، وهي الطريقة التي يلجأ إليها عدد من المزارعين للتخلص من بقايا المحصول السابق تمهيدًا لإعادة حرث الأرض وزراعتها.

وخلال عملية الحرق، حدث تغير مفاجئ في اتجاه الرياح، ما أدى إلى انتقال الشرر بسرعة إلى مساحات أوسع من الأرض، لتتصاعد ألسنة اللهب بشكل متسارع لتصبح خارج السيطرة.

وبحسب المعاينة الأولية، فإن سرعة انتشار النيران وكثافة الدخان حالت دون تمكن المزارع من الخروج من محيط الحريق في الوقت المناسب، حيث حاصرته ألسنة اللهب من عدة اتجاهات داخل الزراعات، قبل أن تمتد النيران إلى ملابسه، ما أسفر عن إصابته بحروق بالغة في أنحاء متفرقة من جسده.

وحاول بعض الأهالي التدخل لإخماد الحريق والسيطرة عليه باستخدام وسائل بدائية، إلا أن النيران كانت قد اشتدت بشكل كبير، ما صعّب عملية الإنقاذ.

وبانتهاء الحريق، تم العثور على المزارع متوفيا داخل أرضه الزراعية متأثرًا بإصاباته.

وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف الجهات المختصة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر محضرا بذلك واخطرت النيابة لتولى التحقيقات.