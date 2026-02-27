نائب محافظ الأقصر يزور مصابي حادث انقلاب ميكروباص بأرمنت.. صور

قام الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، بزيارة مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة بترعة الرياينة بمدينة أرمنت، إثر اصطدامها بأتوبيس سياحي على الطريق الزراعي غرب محافظة الأقصر، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية داخل مستشفى حورس بأرمنت.

وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخصًا ووفاة سائق الميكروباص، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

وخلال الزيارة، اطمأن نائب محافظ الأقصر على الحالة الصحية للمصابين، موجهًا هيئة الرعاية الصحية بسرعة تقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم، وتوفير كافة سبل الدعم حتى تماثلهم للشفاء، مع متابعة الحالات أولًا بأول.