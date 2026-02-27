السكك الحديدية: خروج عربة عن القضبان بقطار الأقصر – القاهرة دون إصابات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مسير قطار رقم ٩٧٧ / ٢٦٨٧ مكيف (الأقصر – القاهرة)، وفي تمام الساعة ١٩:٣٥، حدث خروج للعربة رقم ١١١٠٧٠ (خلف عربة القوى) عن القضبان وذلك بنطاق مزلقان مصطفى كامل بحوش محطة الأقصر.

وعلي الفور تم الدفع بالعناصر الفنية إلى موقع الواقعة لرفع العربة و تحويل مسار الحركة مؤقتا على الخط النازل لضمان انتظام حركة التشغيل دون اي تعطل للحركة ، و لم تسفر الواقعة عن وقوع أية إصابات.

وجارٍ استكمال الإجراءات الفنية وتشكيل لجنة للوقوف على أسباب سقوط العربة واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.