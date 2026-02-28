توزيع (500) لحاف وبطانية بالأقصر تحت إشراف التضامن خلال شهر رمضان

أعلنت جمعية الأورمان عن توزيع 500 بطانية ولحاف، على الأسر الأولى بالرعاية بقرى مراكز الأقصر والقرنه واسنا، وذلك تحت الإشراف المباشر من مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر.

وأكد السيد جمعة فرج الله، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالأقصر، أن توزيع ال 500 بطانية ولحاف في هذا التوقيت يمثل لمسة وفاء لأهالينا في الأقصر، حيث يتم العمل وفق منظومة دقيقة تضمن كرامة المواطن ومنع التزاحم، خاصة في نهار شهر رمضان المبارك، وتحت رقابة ميدانية كاملة من المديرية.



من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن تزامن حملة التوزيع مع شهر رمضان يضفي طابعاً خاصاً من التكافل، مؤكدًا ان الجمعية تؤمن بأن الدفء حق أصيل لكل أسرة، خاصة في المناطق الريفية بالأقصر التي تشهد برودة قوية في مثل هذا الوقت.، وأن هدف الجمعية هو أن يقضي أهالينا شهر رمضان في طمأنينة وراحة.

وأوضح أن عملية التوزيع شملت اختيار الأسر بعناية فائقة بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي بالأقصر، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، مع التركيز على الأرامل والمطلقات وكبار السن والأسر المقيدة بقواعد بيانات التضامن الإجتماعي والتي لا تملك عائلاً.

وقدم شعبان ، الشكر لشباب المتطوعين الذين ساهموا في تنظيم وتوصيل المساعدات لمنازل الأسر غير القادرة على الحركة، مؤكدًا إستمرار جهود الجمعية والمديرية في إطلاق قوافل الخير طوال أيام شهر رمضان المبارك لتغطية كافة مراكز وقرى المحافظة.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من القوافل والمبادرات التي تنفذها جمعية الأورمان في مختلف مراكز محافظة الاقصر، تأكيدًا على أهمية تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويخفف من وطأة الظروف الاقتصادية على المواطنين.