قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلاح جو جيش الاحتلال يشن هجوما على أهداف عسكرية غرب إيران
الوفاء للشهداء يحترم.. رسالة مؤثرة من ميدو لجماهير الزمالك قبل مواجهة بيراميدز
انفجار هائل في أبوظبي..تعرض مركز أمريكي لهجوم بالبحرين..وبيان قطري
إيران تعلن بدء «الوعد الصادق 4» للرد على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي
الإمارات : إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي كإجراء احترازي استثنائي
«نيويورك تايمز»: الهجوم على إيران قد يكون أوسع من ضربات يونيو
إيران تعلن شن هجوما كبيرا على الأسطول الأمريكي الخامس بالبحرين
راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة
مسؤول بالدفاع الإسرائيلي: التخطيط للعملية على إيران تم لأشهر وتحدد موعدها قبل أسابيع
الحرب الأمريكية على إيران.. دوي انفجارات في البحرين
إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت
رئيس الاحتلال لمواطنيه: حافظوا على سلامتكم.. أيام عصيبة تنتظر الإسرائيليين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توزيع (500) لحاف وبطانية بالأقصر تحت إشراف التضامن خلال شهر رمضان

توزيع (500) لحاف وبطانية بالأقصر تحت إشراف التضامن الاجتماعي خلال شهر رمضان
توزيع (500) لحاف وبطانية بالأقصر تحت إشراف التضامن الاجتماعي خلال شهر رمضان
شمس يونس

أعلنت جمعية الأورمان عن توزيع 500 بطانية ولحاف، على الأسر الأولى بالرعاية بقرى مراكز الأقصر والقرنه واسنا، وذلك تحت الإشراف المباشر من مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر.

وأكد السيد جمعة فرج الله، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالأقصر،  أن توزيع ال 500 بطانية ولحاف في هذا التوقيت يمثل لمسة وفاء لأهالينا في الأقصر، حيث يتم العمل وفق منظومة دقيقة تضمن كرامة المواطن ومنع التزاحم، خاصة في نهار شهر رمضان المبارك، وتحت رقابة ميدانية كاملة من المديرية.


من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن تزامن حملة التوزيع مع شهر رمضان يضفي طابعاً خاصاً من التكافل، مؤكدًا ان الجمعية تؤمن بأن الدفء حق أصيل لكل أسرة، خاصة في المناطق الريفية بالأقصر التي تشهد برودة قوية في مثل هذا الوقت.، وأن هدف الجمعية  هو أن يقضي أهالينا شهر رمضان في طمأنينة وراحة.

وأوضح أن عملية التوزيع شملت اختيار الأسر بعناية فائقة بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي بالأقصر، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، مع التركيز على الأرامل والمطلقات وكبار السن والأسر المقيدة بقواعد بيانات التضامن الإجتماعي والتي لا تملك عائلاً.
وقدم شعبان ، الشكر لشباب المتطوعين الذين ساهموا في تنظيم وتوصيل المساعدات لمنازل الأسر غير القادرة على الحركة، مؤكدًا إستمرار جهود الجمعية والمديرية في إطلاق قوافل الخير طوال أيام شهر رمضان المبارك لتغطية كافة مراكز وقرى المحافظة.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من القوافل والمبادرات التي تنفذها جمعية الأورمان في مختلف مراكز محافظة الاقصر، تأكيدًا على أهمية تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويخفف من وطأة الظروف الاقتصادية على المواطنين.

الاقصر اخبار الاقصر ارومان الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

ريبيرو

رد فعل غير متوقع من ريبيرو بعد الحصول على حكم ضد الأهلي أمام كاس

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

حالة الطقس

. أجواء شديدة البردوة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة| تفاصيل

عمرو أديب

التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

ممدوح عباس

تخطت الـ2 مليار جنيه .. ممدوح عباس يكشف مديونية الزمالك الحقيقية وأرض أكتوبر

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 28-2-2026

ترشيحاتنا

وفاة اسرة بالقليوبية

زوجين وطفلين.. تفاصيل وفاة أسرة بالكامل نتيجة تسريب غاز بالقليوبية

إيران

حرب تكسير عظام| محلل سياسي: الحملة على إيران تنتهي إما بجولة مفاوضات أو مواجهة أوسع

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

بالتعاون مع الجامعات المصرية.. تفاصيل خطة تطوير التدريب وبناء الإنسان بالمحليات

بالصور

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

بورش كايين
بورش كايين
بورش كايين

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد