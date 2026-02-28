صراع حاسم بين طلائع الجيش وحرس الحدود اليوم في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش لمواجهة نظيرة حرس الحدود مساء اليوم السبت في التاسعة والنصف ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري الممتاز " دوري نايل" علي استاد جهاز الرياضة العسكري.

ويحل حرس الحدود ضيفا علي طلائع الجيش وهو يحتل المركز ال17 برصيد 17 نقطة بينما يقع طلائع الجيش في المركز ال19 برصيد 13 نقطة من جدول ترتيب الدوري المصري.

ويسعي طلائع الجيش بقيادة جمعة مشهور لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة كاملة لتعديل موقعه في جدول الترتيب ومحاولة الخروج من النفق المظلم والمضي قدما نحو الأمام بعدما تعادل مع كهرباء الإسماعلية في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار الجولة ال19 من بطولة الدوري.

وفي المقابل يتطلع حرس الحدود بقيادة أحمد زهران لتحقيق الفوز ومواصلة سلسلة الإنتصارات بعدما فاز علي إنبي في الجولة ال19 لمواصلة الزحف نحو الأمام.