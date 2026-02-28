قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية تدين اعتداء إيران على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
موعد ومكان جنازة الفنانة الراحلة إيناس الليثي
ارتباك حركة الطيران بمطار دبي الدولي .. توقف مؤقت لإقلاع وهبوط الرحلات
الحكم ولا يفرق.. شوبير يثير الجدل قبل مواجهة الأهلي وزد
دعوة إيرانية لانعقاد مجلس الأمن.. وبيان للخارجية السعودية
سعر الذهب يسجل مكاسب للشهر السابع مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران
الهجوم على إيران.. صواريخ طهران تستهدف قاعدة الحرير في العراق
دوي انفجار قوي في مدينة دبي الإماراتية
اغتيال قادة النظام.. الضربات الإسرائيلية تستهدف المرشد الإيراني وبزشكيان
مصر تسجل 750 ألف نسمة زيادة في عدد سكانها خلال 196 يوما
ترامب : شاغلي الرئيسي تحقيق الحرية للشعب الإيراني
الأزهر : نصر العاشر من رمضان سيظل شاهدًا على بطولات الجيش المصري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
صراع حاسم بين طلائع الجيش وحرس الحدود اليوم في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش لمواجهة نظيرة حرس الحدود مساء اليوم السبت في التاسعة والنصف ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري الممتاز " دوري نايل" علي استاد جهاز الرياضة العسكري.

ويحل حرس الحدود ضيفا علي طلائع الجيش وهو يحتل المركز ال17 برصيد 17 نقطة بينما يقع طلائع الجيش في المركز ال19 برصيد 13 نقطة من جدول ترتيب الدوري المصري.

ويسعي طلائع الجيش بقيادة جمعة مشهور لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة كاملة لتعديل موقعه في جدول الترتيب ومحاولة الخروج من النفق المظلم والمضي قدما نحو الأمام بعدما تعادل مع كهرباء الإسماعلية في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار الجولة ال19 من بطولة الدوري.

وفي المقابل يتطلع حرس الحدود بقيادة أحمد زهران لتحقيق الفوز ومواصلة سلسلة الإنتصارات بعدما فاز علي إنبي في الجولة ال19 لمواصلة الزحف نحو الأمام.

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

. أجواء شديدة البردوة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة| تفاصيل

التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

5 غيابات مؤثرة بـ الأهلي قبل مباراة زد في الدوري المصري

بمستشفى العباسية.. حبس المتهم بدهس مواطنين بسيارة العلم الإسرائيلي

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

