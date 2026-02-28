قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد ومكان جنازة الفنانة الراحلة إيناس الليثي
ارتباك حركة الطيران بمطار دبي الدولي .. توقف مؤقت لإقلاع وهبوط الرحلات
الحكم ولا يفرق.. شوبير يثير الجدل قبل مواجهة الأهلي وزد
دعوة إيرانية لانعقاد مجلس الأمن.. وبيان للخارجية السعودية
سعر الذهب يسجل مكاسب للشهر السابع مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران
الهجوم على إيران.. صواريخ طهران تستهدف قاعدة الحرير في العراق
دوي انفجار قوي في مدينة دبي الإماراتية
اغتيال قادة النظام.. الضربات الإسرائيلية تستهدف المرشد الإيراني وبزشكيان
مصر تسجل 750 ألف نسمة زيادة في عدد سكانها خلال 196 يوما
ترامب : شاغلي الرئيسي تحقيق الحرية للشعب الإيراني
الأزهر : نصر العاشر من رمضان سيظل شاهدًا على بطولات الجيش المصري
روسيا تسخر من ترامب: صانع السلام يشن حربا ضد إيران
اقتصاد

وزيرة الإسكان تتابع سير العمل بالحدائق المركزية "النهر الأخضر" والحي السكني الخامس بالعاصمة الجديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آية الجارحي

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات   مشروعات التنمية العمرانية، وجهود الارتقاء بمستوى التنفيذ داخل العاصمة الجديدة، وذلك بمنطقتي الحدائق المركزية "النهر الأخضر"، والحي السكني الخامس "جاردن سيتي الجديدة".

وفي هذا الإطار، تابعت المهندسة راندة المنشاوي ما تم تنفيذه من أعمال الصيانة الجارية داخل منطقة الحدائق المركزية "النهر الأخضر"، حيث أكدت الوزيرة أهمية الحفاظ على المظهر الحضاري للحدائق، واستمرار أعمال الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء والمرافق، بما يضمن استدامة كفاءة التشغيل والحفاظ على المستوى الجمالي الذي يعكس مكانة العاصمة الجديدة كواجهة حضارية للدولة المصرية.

كما تابعت الوزيرة ما يتم من أعمال بمنطقة البحيرات، حيث تم مراجعة حالة التشغيل وانتظام أعمال الصيانة، والعمل على رفع درجة الجاهزية بكافة عناصر المشروع، بما يتواكب مع الطابع المتميز للعاصمة الجديدة ويعزز من جودة التجربة الترفيهية لسكانها وزائريها.

وفي سياق متصل، تابعت وزيرة الإسكان الأعمال الجارية بمشروع الحي السكني الخامس (R5)، موجهة بضرورة تكثيف أعداد العمالة بالموقع والعمل بنظام الورديات لرفع معدلات الإنجاز، مع تنفيذ أعمال المرافق والبنية التحتية بالتوازي مع أعمال التشطيبات، بما يضمن تحقيق الجاهزية الكاملة للمنطقة وفق البرنامج الزمني المعتمد، وبأعلى معايير الجودة، بما يعكس المستوى العمراني والحضاري المتميز للمشروع.

ومن جانبها، أشارت المهندسة مروة حسين رئيسة جهاز العاصمة الجديدة، إلى أن مشروع الحدائق المركزية يُعد أحد أبرز المشروعات القومية بالعاصمة الجديدة، حيث يمتد بطول يزيد على 10 كم وبمساحة تقارب ألف فدان، ليصبح من أكبر الحدائق المركزية على مستوى العالم، ويتميز بمراعاته لطبيعة الموقع وتكامله مع النظام البيئي العام، فضلًا عن توفيره مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، يسهل الوصول إليها عبر شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، بما يتيح الاستفادة منها لكافة فئات المجتمع، مؤكدة في هذا الإطار على أهمية استمرار الجولات الميدانية الدورية لمتابعة الأداء أولًا بأول، والعمل على تقديم أفضل مستوى من الخدمات.

كما أوضحت أن الحي السكني الخامس "جاردن سيتي الجديدة" بالعاصمة، يمثل إضافة قوية لحزمة المشروعات السكنية الراقية داخل العاصمة، ويلبي تطلعات العملاء الباحثين عن مستوى متميز من السكن والخدمات المتكاملة، ويُعد الحي السكني الخامس (R5)، المعروف باسم “جاردن سيتي الجديدة”، أحد أرقى أحياء العاصمة الجديدة، حيث يمتد على مساحة 1000 فدان، بتصميم معماري يحاكي الطراز الفرنسي الكلاسيكي للقاهرة الخديوية، ويضم 107 ڤيلات وقصور، إلى جانب 134 مبنى تاون وتوين هاوس بإجمالي 459 وحدة سكنية، بما يجعله نموذجًا متكاملًا للسكن الراقي داخل العاصمة الجديدة.

الإسكان النهر الأخضر جاردن سيتي الجديدة العاصمة الجديدة

